Чиновников хотят наказать за незаконную выдачу земель в Павлодарской области
Разбирательство началось после обращения в суд главы местного фермерского хозяйства, пишет irbistv.kz. Предприниматель смог доказать, что комиссия незаконно начисляла дополнительные баллы его оппонентам в конкурсе на получение земельных участков.
В результате решение комиссии отменили, а в отношении чиновников инициировали дисциплинарное дело.
На заседании Совета по этике специалист пояснил, что при распределении земель приоритет отдается тем, кто проживает в непосредственной близости к участку. В связи с этим решение суда признали полностью обоснованным: чиновники не имели права начислять баллы участникам, проживающим в других населенных пунктах Успенского района.
Госслужащие признали свою вину еще в ходе расследования. По итогам заседания членам комиссии рекомендовали вынести наказание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Тем временем департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий. Подробнее – здесь.