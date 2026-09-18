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Общество

Чиновников хотят наказать за незаконную выдачу земель в Павлодарской области

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:58 Фото: freepik
Бывший заместитель акима Успенского района, руководитель отдела земельных отношений и аким Лозовского сельского округа предстали перед Советом по этике Департамента Агентства по делам госслужбы из-за нарушений в работе земельной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Разбирательство началось после обращения в суд главы местного фермерского хозяйства, пишет irbistv.kz. Предприниматель смог доказать, что комиссия незаконно начисляла дополнительные баллы его оппонентам в конкурсе на получение земельных участков.

В результате решение комиссии отменили, а в отношении чиновников инициировали дисциплинарное дело.

На заседании Совета по этике специалист пояснил, что при распределении земель приоритет отдается тем, кто проживает в непосредственной близости к участку. В связи с этим решение суда признали полностью обоснованным: чиновники не имели права начислять баллы участникам, проживающим в других населенных пунктах Успенского района.

Госслужащие признали свою вину еще в ходе расследования. По итогам заседания членам комиссии рекомендовали вынести наказание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Тем временем департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий. Подробнее – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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