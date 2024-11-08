Как и почему казахстанский тенге менял свой дизайн

В Казахстане постепенно в обращение выходят новые банкноты из серии "Сакский стиль". Сейчас население активно пользуются банкнотами номиналом 5000 и 10000 тенге. О том, как менялся тенге за годы независимости страны не мало информации в открытых источниках.

Однако, есть и факты, о которых упоминается не так часто. Zakon.kz в преддверии празднования Дня тенге вспоминает чем особенна казахстанская валюта и как она менялась.

Краткий экскурс в историю и куда исчезли тиыны?

Первый казахстанский тенге вышел в обращение 15 ноября 1993 года. Новая собственная национальная валюта заменила гражданам страны советский рубль и стала полноценным и единственным законным платежным средством на территории страны.

Над дизайном тенге работала группа профессиональных полиграфов и художников, в том числе Мендыбай Алин, Агимсалы Дузельханов и Хайрулла Габжалилов. Команду возглавлял заслуженный деятель искусств Тимур Сулейменов.

Первые эскизы образцов казахстанских банкнот художники создавали вручную. Это были изображения исторических личностей, персонажи легенд, архитектурные и природные ландшафты, изображенные карандашом и акварелью.

После утверждения дизайна банкнот макеты направили в Англию на фабрику "Хариссон и сыновья". Весь тираж новой валюты отпечатали в течение 120 дней. В Казахстан банкноты доставляли в режиме строгой секретности. Деньги перевозили двумя самолетами Ил-76, которые за один рейс доставляли из по 40 тонн банкнот.

На первых банкнотах номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге были изображены исторические личности — ученый аль-Фараби, Шокан Уалиханов, Абай Кунанбаев, Абулхаир хан и Абылай хан, акын Суюнбай Аронулы, народный музыкант Курмангазы Сагырбайулы.

Самой мелкой разменной единицей казахстанской валюты стал тиын. Первоначально это были бумажные купюры в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 тиын. На лицевой стороне банкноты был изображен номинал, на оборотной стороне вместе с номиналом отображен герб.

Через год бумажную версию тиынов сменили металлические монеты номиналом 2, 5, 10, 20 и 50 тиын. Их чеканили в Германии. 1 тенге был равен 100 монетам.

А 31 декабря 1995 года бумажные тиыны были изъяты из обращения.

В последующие годы инфляционные процессы привели к тому, что тиыны быстро утратили свою покупательную способность. Неудобства при расчетах и хранении доставляли крупный размер монет и мелкое изображение номинала на некоторых из них.

В начале 2001 года тиыны полностью вывели из обращения за ненадобностью.

Портреты, достопримечательности и Сакский стиль

С 1993 года дизайн банкнот национальной валюты менялся несколько раз. Банкноты первых образцов из серии "Портреты" ввели сразу после получения независимости Казахстана. Отличительной чертой первых бумажных купюр наравне с изображением выдающихся личностей стало расположение номинала банкноты. Цифры печатались на белом фоне в нижнем левом углу на лицевой стороне купюры, посередине и в правом верхнем углу.

Вторая серия банкнот тенге, выпущенная Национальным банком Казахстана с 1993 по 2003 годы, включала банкноты, на которых изображен выдающийся исторический деятель – Абу Наср Аль-Фараби – великий философ, ученый и мыслитель средневековья.

В 2006 году впервые введены банкноты с вертикальным дизайном. Основным элементом на новых банкнотах было изображение монумента "Байтерек". В то время — главная достопримечательность новой столицы Казахстана. Уже на этом этапе разработчики добавили элементы защиты высокого уровня банкнот.

Следующая серия была выпущена в 2011 году под названием "Қазақ Елі / Самрук". Особенностью новой серии стало наличие на лицевой стороне банкнот изображения монумента "Қазақ елі" — птица Самрук.

В год 30-летия национальной валюты Национальный банк презентовал новую серию банкнот тенге под названием "Сакский стиль". Уже сейчас в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номинальной стоимостью 5 000 тенге, а летом 2024 года выпущены банкноты номиналом 10 000 тенге.

Планируется, что поэтапно в обращение поступят номиналы всех банкнот в течение несколько лет.

Будущее: цифровая нацвалюта и ее применение

В Казахстане, в одной из немногих стран, действуют три формы денег. В День 30-летия национальной валюты в стране официально запустили, наравне с наличными и безналичными деньгами, цифровой тенге. Сейчас новую денежную форму используют в финансировании инфраструктурных проектов из Национального фонда. Так, маркированные цифровые тенге направляются на строительство участка железной дороги "Достык-Мойынты".

В полном масштабе цифровой тенге, как обещают, начнет работать в 2025 году.