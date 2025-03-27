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Финансы

Нацбанк заявил о выпуске новой купюры в 1000 тенге

Нацбанк заявил о выпуске новой купюры в 1000 тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:43 Фото: nationalbank.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 27 марта, заявили о выпуске в обращение банкнот номиналом 1000 тенге из новой серии "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что монетарный регулятор определился с датой выпуска новой купюры в 1000 тенге.

"Национальный банк Казахстана (НБК) с 28 марта 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В монетарном регуляторе отметили, что это четвертая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

"При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором полугодии 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время", – заявили в пресс-службе НБК.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – коричнево-бежевый.

На лицевой стороне изображены:

  • ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
  • спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
  • артефакт – подпружный элемент в виде свернувшегося хищника как символ силы духа и выносливости (Курган Бесоба, 6-4 вв. до н. э., Приуралье, Западный Казахстан).

На оборотной стороне изображены:

  • cобаки породы Тобет и Тазы на фоне стилизованного орнаментом щита;
  • круговой казахский орнамент, олицетворяющий "щит" – символ защиты ценностей, древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты изображен артефакт – подпружная бляха в виде свернувшегося хищника как символ единения с природой и гармонии (Курган Кырык-оба, 7-6 вв. до н. э., Западный Казахстан). В центре банкноты как фон располагается изображение степных холмов Казахстана, вписанное в стилизованный под орнамент символ бесконечности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 16:43
Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры

С 25 декабря 2024 года Национальный банк Казахстана выпустил в обращение банкноты номиналом 2000 тенге нового дизайна. Отмечалось, что это третья банкнота из серии "Сакский стиль". Чуть ранее, с 28 июня 2024 года, Нацбанк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 тыс. тенге нового дизайна. А с 25 декабря 2023 года в Казахстане появилась новая пятитысячная купюра из серии "Сакский стиль".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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