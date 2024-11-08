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Упавшая ель уничтожила последний в Павлодаре памятник Ленину

Упавшая ель уничтожила последний в Павлодаре памятник Ленину, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:51 Фото краеведа Людмилы Баюшевой
Во время урагана 7 ноября 2024 года при падении ели до основания был разрушен памятник В.И. Ленину, простоявший в Павлодаре почти 100 лет. Монумент реставрации не подлежит, передает корреспондент Zakon.kz.

Вечером ураганный ветер свалил ель в так называемом Ленпарке в Павлодаре – первой городской зеленой зоне. При падении дерево разбило на детали памятник "вождю пролетариата".

Упавшая ель уничтожила последний в Павлодаре памятник Ленину, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:51

Фото краеведа Людмилы Баюшевой

Как пояснили в акимате Павлодара, восстановлению фигура не подлежит. Обломки уже убрали с места, где памятник простоял почти 100 лет.

"На следующей неделе произведут демонтаж постамента. Плита с уникальной надписью арабской вязью будет сохранена. В дальнейшем при широком обсуждении с общественностью будет принято решение, что будет располагаться на данном месте", – отметили в акимате.
Упавшая ель уничтожила последний в Павлодаре памятник Ленину, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:51

Фото краеведа Людмилы Баюшевой

Этот памятник Ленину в Павлодаре был открыт 1 июля 1928 года. В настоящее время в реестре культурного наследия и памятников он не значится.

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