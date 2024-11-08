Закон и порядок: Прокурор Айжан Аймаганова призвала запустить акцию "Тәртіпті өзіңнен баста!"

Прокурор по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева 8 ноября 2024 года выступила на Республиканском форуме матерей, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что как любая мать переживает за судьбу своих детей.

"Я хочу, чтобы они росли в обществе, где защищаются права и свободы, где человек чувствует себя в максимальной безопасности, в обществе, приверженном принципам "Закона и порядка". Я убеждена, что развитие и благополучие нашего общества возможно только в условиях верховенства закона. Именно это подчеркивал глава государства, когда говорил, что достичь благополучия и безопасности будет невозможно, если в нашем обществе не будет царить "Закон и Порядок", – сказала Аймаганова.

По ее словам, законы – это не просто набор правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать наказания. Это система норм, которые регулируют общественные отношения во всех сферах нашей жизни.

"Мы все живем в обществе, которое работает по определенным правилам, цель которых защита прав и свобод каждого человека, формирование условий для справедливости и равенства для всех. Принцип закона и порядка обеспечивает не только мир и стабильность на уровне государства, но и гармонию в обществе, в нашем повседневном общении и взаимодействии. По долгу службы, я часто встречаюсь с различными фактами нарушения закона, совершаемых подростками. Начиная от мелких правонарушений, таких как хулиганство либо переход дороги в неположенном месте, заканчивая преступлениями с более тяжелыми последствиями", – продолжила прокурор.

Она заявила, что ей больно смотреть, когда молодые люди из-за своей неопытности и незнания переступают черту дозволенного. Всего этого можно избежать, просто соблюдая законы.

"У нас в народе говорят: "Тәрбие тал бесіктен басталады". Семья – это та среда, которая формирует у детей их отношение к правопорядку. Мы, как родители, должны быть первыми учителями для детей, уберегать их от совершения ошибок, объясняя важность верховенства закона, и что за все неправильные поступки – приходится платить. При этом, мы сами должны быть для наших детей примером уважения к закону, порядку и справедливости. Когда мы соблюдаем законы – мы учим их тому, как важно быть законопослушным", – считает Аймаганова.

Она отметила, что, воспитывая эти принципы в детях, мы укрепляем наше государство, создаем справедливое общество.

Айжан Аймаганова пригласила всех матерей, собравшихся на сегодняшнем форуме, активно участвовать в повышении правовой культуры в обществе. Она призвала запустить акцию "Тәртіпті өзіңнен баста!", главная цель которой – формирование правовой культуры среди молодежи, предотвращение нарушений и беспорядков, содействие обеспечению законности и порядка в обществе.