Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прокурор откровенно рассказала о жизни после громкого дела Бишимбаева

Прокурор откровенно рассказала о жизни после громкого дела Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 23:05 Фото: Instagram/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, ставшая популярной после дела экс-министра Куандыка Бишимбаева, 26 октября поделилась откровениями о переменах в своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Свои мысли она написала на странице в Instagram.

За последние полгода популярность Аймагановой заметно выросла, однако к общественному вниманию она, по ее словам, не стремилась.

"К узнаваемости я не стремилась, не желала и не хотела ее", – заявила Аймаганова в своем посте.

Признание обществом, по мнению прокурора, требует не только профессиональной открытости, но и готовности раскрыть личные черты характера и переживания. С этим связано большое количество запросов на интервью и публичные выступления, от которых она пока отказывается. Однако количество обращений за юридической помощью продолжает расти – в некоторых случаях Аймаганова консультирует, в других – помогает решать проблемы лично.

Прокурор также признала, что каждая публикация в социальных сетях дается ей с трудом. Она стремится быть не просто представителем прокуратуры, но и "проводником между прокурорской службой и простым обывателем", что, по ее мнению, требует искренности и душевной вовлеченности.

"Каждый раз прежде чем что-то выдать, будь это сторис или пост, я долго обдумываю, проговариваю, стараюсь взглянуть на себя вашими глазами. Ведь признание на службе – это больше внешний фактор, но признание в обществе – это признание моего внутреннего мира. Поэтому я боюсь пораниться и ранить кого-то. Сказать, что мне нелегко, это ничего не сказать", – написала она.

Ранее сообщалось, что прокуроры по делу Бишимбаева получили госнаграды

Читайте также

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Укладка асфальта в дождь удивила жителей Актобе
Знаменитые пальмы исчезнут с набережной в Актау
Знаменитые пальмы исчезнут с набережной в Актау
Астанинский легкорельсовый транспорт, легкорельсовый транспорт, легкий рельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, эстакада, эстакада ЛРТ, эстакада LRT, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, LRT в Астане
На несколько часов закроют проезд по одному из проспектов Астаны
Айсулу Омарова
Интересное Астана Бишимбаев Куандык 2024 год Социальные сети
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: