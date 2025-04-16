Прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам

Гособвинитель по резонансному делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Айжан Аймаганова 16 апреля попросила казахстанцев не быть равнодушными, сообщает Zakon.kz.

А речь идет о безопасности детей.

"Каждый из нас ответственен за то, что с ним происходит, особенно, когда это касается детей: участились ДТП с участием детей, падение детей из окон и т.д. Ролик Прокуратуры Астаны очень тронул, наверное, еще потому, что создавался он родителем – моей коллегой Арайлым Оразовой, на видео ее сыновья. Не оставайтесь равнодушными", – написала Аймаганова в Instagram.

11 апреля в МВД Казахстана рассказали, что с наступлением тепла вырос риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этого является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам.

Айжан Аймаганова снискала любовь казахстанцев, пока вела в суде дело Куандыка Бишимбаева. После процесса ее повысили в звании и дали новую должность.