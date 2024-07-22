Новую должность получила прокурор по делу Бишимбаева, восхитившая казахстанцев
Фото: Instagram/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, которая стала любимицей казахстанцев и обрела популярность после дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, получила новую должность, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали нам в Генеральной прокуратуре РК, восхитившая граждан прокурор теперь занимает должность начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Астаны.
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Напомним, в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Айжан Аймаганова выступала гособвинителем и участвовала в процессе в должности старшего помощника прокурора Астаны.
Фото: Telegram/Jogargy_sot
15 июля 2024 года стало известно, что Айжан Аймаганова получила новое звание – звание подполковника (классный чин "cоветник юстиции"). Это заметили ее внимательные поклонники из публикации в соцсети.
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