Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новую должность получила прокурор по делу Бишимбаева, восхитившая казахстанцев

Новую должность получила прокурор по делу Бишимбаева, восхитившая казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:44 Фото: Instagram/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, которая стала любимицей казахстанцев и обрела популярность после дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, получила новую должность, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали нам в Генеральной прокуратуре РК, восхитившая граждан прокурор теперь занимает должность начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:44
Самые популярные прокуроры обратились к казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:44

Напомним, в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Айжан Аймаганова выступала гособвинителем и участвовала в процессе в должности старшего помощника прокурора Астаны.

Новую должность получила прокурор по делу Бишимбаева, восхитившая казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:44

Фото: Telegram/Jogargy_sot

15 июля 2024 года стало известно, что Айжан Аймаганова получила новое звание – звание подполковника (классный чин "cоветник юстиции"). Это заметили ее внимательные поклонники из публикации в соцсети.

Читайте также

Подготовка к паводкам: экспертов из Японии привлекли для осмотра гидросооружений Казахстана
Подготовка к паводкам: экспертов из Японии привлекли для осмотра гидросооружений Казахстана
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
Главу научного центра дерматологии задержали за взятку в Алматы
Тенге
Преступные группы и "мертвые души": о проблемах в системе образования рассказали в Антикоре
Динара Халдарова
Генпрокуратура Астана Генеральная прокуратура РК Бишимбаев Куандык Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в конце июля
Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: В Минтранспорта сделали заявление
Крушение самолета Ан-2 в Акмолинской области: в Минтранспорта сделали заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: