Как возраст влияет на дружбу

Чаще всего так происходит, что с возрастом становится меньше друзей. Психолог Роман Цветков нашел 10 объяснений такой тенденции, сообщает Zakon.kz.

Приоритеты меняются

Прежде всего, по словам специалиста, в молодости общение с друзьями, тусовки, вечеринки могут занимать чуть ли не главное место в жизни. Но с наступлением зрелости ценности меняются, приходят новые заботы – работа, семья, дети. Эти новые обязанности требуют времени и усилий, и, как результат, у людей просто-напросто остается меньше времени для дружбы.

Увлечение карьерой

Именно карьера у многих становится основным приоритетом в жизни. На работе приходится проводить много времени, порой у некоторых не хватает жизненных сил еще и на посиделки. Это часто приводит к тому, что прежние друзья постепенно забываются, сначала вы еще время от времени созваниваетесь, но потом общение полностью сходит на нет.

Семейные обязательства

Создание семьи является еще одной причиной, по которой количество друзей может уменьшиться. Уход за детьми, выполнение семейных обязанностей – все это требует значительных временных затрат. К тому же, если ваши друзья остались людьми одинокими, то явно им будет не особо интересно то, что отныне занимает ваше свободное время.

Переезд и изменения в жизни

Многие из нас меняют место жительства. Расстояние сильно влияет на дружбу, особенно, если друзья не готовы поддерживать отношения на расстоянии. Эти изменения могут привести к тому, что старые знакомства отходят на второй план.

Ожидания и требования

С возрастом у нас появляются более высокие требования к друзьям. Мы начинаем ценить более глубокие и значимые отношения, поэтому иногда расстаемся с теми, кто не соответствует нашим ожиданиям. Возможная усталость от поверхностных знакомств может также привести к уменьшению круга общения. Просто пойти выпить с приятелем уже не так интересно.

Потеря близких

К сожалению, с возрастом многие сталкиваются с потерей близких, что может повлиять на текущее эмоциональное состояние и готовность к социальной активности. Горечь утраты, как отмечено в публикации издания АиФ, может привести к тому, что человек станет менее открытым к новым знакомствам и дружбе.

Друзья по интересам

Когда мы молоды, друзья часто выбираются по принципу близости – мы общаемся с теми, кто рядом. По мере взросления предпочтения меняются, и мы начинаем искать друзей, которые разделяют с нами схожие интересы и ценности. Это может привести к тому, что старые знакомства теряются на фоне новых отношений.

Усталость от общения

Несомненно, что дружба требует времени и энергии, а с возрастом не у всех хватает на это сил. Усталость может привести к тому, что люди предпочитают проводить время в одиночестве, подбирая более спокойные и уединенные способы восстановления, чем активное общение.

Изменения в образе жизни

Образ жизни с годами тоже меняется. Некоторые начинают заниматься спортом, следить за своим здоровьем или вести более осознанный образ жизни, что может отдалить их от прежнего круга общения, который не разделяет их новые увлечения.

Психологическая готовность

Наконец, с возрастом многие становятся более критичными и менее доверчивыми. Опыт прошлых разочарований в дружбе или недопонимания может затруднить заведение новых знакомств.

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