Аким Алматы ознакомился с ходом реализации нацпроекта "Комфортная школа"

8 ноября 2024 года аким Алматы совершил рабочий объезд Наурызбайского района. Ерболат Досаев провел осмотр нескольких важных для благоустройства города объектов. В их числе – вновь выстроенные комфортные школы по нацпроекту. Корреспондент Zakon.kz отправился вместе с главой города.

Одним из важных пунктов в расписании акима мегаполиса стал осмотр построенной школы на 1,5 тыс. мест по проекту "Комфортная школа" в новом мкр. Шугыла.

Строительство учебного заведения в рамках реализации нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы началось в мае 2023 года. Сдать в эксплуатацию объект планировали 15 декабря. Стоимость объекта – 8,2 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Основной объем работ уже выполнен. Усилия брошены на благоустройство и озеленение территорий, техническое оснащение кабинетов. Вблизи школы идет прокладка наружных инженерных сетей.

Но из-за определенных сложностей с задержкой экспертиз, согласованием документации и, соответственно, доведением проектов до конца в намеченные сроки подрядчик сдать школу может не успеть.

В Алматы в рамках нацпроекта "Комфортная школа" должны построить за три года 22 комфортные школы. В этом году одно учебное заведение по этой программе было благополучно открыто, еще шесть школ находятся в процессе завершения проекта.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем в середине декабря 2024 года в Алатауском районе планируется сдача в эксплуатацию еще двух комфортных школ: в микрорайоне Акбулак на 1,5 тыс. ученических мест стоимостью 8,1 млрд тенге и в микрорайоне Карасу на 2 тыс. мест (11,1 млрд тенге). В данный момент завершаются работы по прокладке внутренних и внешних инженерных коммуникаций и сетей, озеленению и благоустройству территории, по внутренней и внешней отделке, а также техническому оснащению классов.

Помимо этого, до конца текущего года планируется завершить строительство школы на 2 тыс. мест в микрорайоне Самгау Алатауского района. Стоимость объекта составила 11,2 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, будет сдана комфортная школа в Алмалинском районе по проспекту Райымбека. Общеобразовательное учебное заведение нового формата рассчитано на 1,5 тыс. мест. Оно обошлось государству в 8,1 млрд тенге.

В планах весной следующего года поэтапная сдача в эксплуатацию двух школ в Наурызбайском районе – в микрорайоне Курамыс на 1,5 тыс. ученических мест (март 2025 года) и в микрорайоне Шугыла на 2,5 тыс. ученических мест (апрель 2025 года).

Между тем в мае 2025 года в Бостандыкском районе появится комфортная школа для 2,5 тыс. ребят по адресу: ул. Егизбаева, 9. Стоимость объекта оценивается в 14,1 млрд тенге. В планах у городских властей – завершить строительство комфортной школы на 2 тыс. ученических мест южнее Кульджинского шоссе в Медеуском районе стоимостью в 12,1 млрд тенге.

"До конца учебного года нам нужно запустить все шесть оставшихся школ. Мы хотим к 1 сентября 2025-го обеспечить городу за счет реализации программы "Комфортная школа" более 30 тыс. ученических мест. В мегаполисе имеется хронический дефицит в 3-4 тыс. мест в школах, и мы решаем это за счет реконструкции общеобразовательных заведений и пристроек к ним. Поэтому на этот проект амбициозные планы". Ерболат Досаев

Фото: акимат Алматы

Кроме того, глава города отметил, что часть школ с нового 2025-2026 учебного года будет переведена в первую смену. Это повысит качество обучения: появится больше внеклассных занятий, также решит вопрос позднего возвращения детей домой после уроков.

"К 2025 году перед городом стоит задача перевести все школы в одну смену", – сказал аким города.

Ерболат Досаев распорядился организовать собрание для обсуждения всех сторон проекта, решив ситуацию со всеми школами пилотного национального проекта в Алматы.

Также глава мегаполиса обратил внимание, что к осматриваемой в Наурызбайском районе школе очень неудобно подъехать. Путь к выстроенной школе через частный сектор, который имеет узкие улочки с плотной застройкой, весьма неудобен. Аким Алматы поручил ускориться с пробивкой автодороги по Рыскулова, которая должна обеспечить ученикам более удобный путь к школе, а также станет центральной автодорогой к строящимся жилым комплексам вблизи учебного заведения в новом микрорайоне Шугыла.