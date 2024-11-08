Видео "с разливом серной кислоты" прокомментировали в Туркестанской области

В компании "СП Заречное", которая занимается добычей урана на руднике в Туркестанской области, прокомментировали видео, на котором снят "разлив вредных ядовитых веществ", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Otyrar", ситуация находится под контролем нацкомпании, экологии ничто не угрожает, а по представленной информации – проводится служебная проверка.

На нашумевшем видео автор рассказал, что в компании, осуществляющей добычу урана, якобы, радиоактивные вещества сгружают в неположенном месте, что является нарушением и опасно для экологии.

На этом руднике добывают урановое сырье, после чего отправляет его на переработку уже на другие заводы. Что касается отходов, для их временного размещения предусмотрены специальные площадки и накопители. Попадание вредных веществ на грунт возможно только при внештатных ситуациях, связанных с техническими неисправностями.

"В том видео, где мы якобы закапываем серную кислоту, на самом деле этого нет! В этом видео показана операция изначально сбора серной кислоты при аварийных ситуациях. Когда необходимо выкопать яму, чтобы кислота не повредила почву земли, так как мы ее собираем в одном месте. А после этого в этом ролике не показана операция нейтрализации сбора. При таких внештатных ситуациях максимально в короткое время собираем и отправляем в специальное место для временного захоронения. После нейтрализации почву возвращаем на место. Экологии, в такой площади, как там, никакого вреда нет". Генеральный директор АО "СП "Заречное" Канат Нуржанов

В ведомстве заверили, что все отходы классифицируются и разделяются. Низкорадиоактивные отходы собирают отдельно, временно хранят в специально отведенных местах, после чего передают для захоронение в специализированном могильнике, расположенном далеко от района присутствия компании. Что касается закисленного грунта, то он сначала нейтрализуется, теряет опасные свойства и только после этого используется в технологическом процессе.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане серная кислота вылилась из цистерны грузового поезда из России.