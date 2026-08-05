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События

Задержан 66-летний "герой" резонансного видео со свадьбы в Туркестанской области

задержание, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:34 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Сегодня, 5 августа 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о задержании "героя" резонансного видео, снятого на свадьбе в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что по факту распространения в социальных сетях видеозаписи с публичными высказываниями 66-летнего жителя Туркестанской области возбуждено уголовное дело по признакам разжигания религиозной и социальной розни.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", – заявили в пресс-службе МВД РК в среду.

Как подчеркнули в Министерстве внутренних дел, Конституцией РК закреплено, что:

  • Наша страна является светским, правовым и социальным государством, где высшими ценностями являются человек, его права и свободы (статья 1).
  • Все равны перед законом, а любая дискриминация, в том числе по признакам пола и отношения к религии, запрещена (статья 16).
  • При этом свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других лиц, а пропаганда религиозной и социальной розни не допускается (статья 23).

"МВД предупреждает: любые публичные высказывания, унижающие достоинство человека, оскорбляющие женщин, разжигающие религиозную или социальную рознь либо направленные на нарушение общественного согласия, будут получать правовую оценку в соответствии с законом", – заключили в пресс-службе ведомства.

5 августа 2026 года в МВД отреагировали на резонансное видео со свадьбы в Туркестанской области с публичными высказываниями 66-летнего мужчины, в которых усматриваются признаки разжигания религиозной и социальной розни. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Поводом для проверки стала видеозапись, сделанная на одной из свадеб в Жетысае. По информации, распространенной в социальных сетях, тост во время торжества произнес родственник невесты. На опубликованных кадрах мужчина, говоря о проведении свадебных мероприятий, высказал свое мнение о том, что после отказа от алкоголя на свадьбах следует рассмотреть и другие изменения. В частности, он упоминал отказ от музыкального сопровождения, а также раздельное размещение мужчин и женщин.

В МВД, комментируя ситуацию, подчеркнули, что свобода слова не освобождает от ответственности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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