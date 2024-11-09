Аким Актау поручил подготовить спецтехнику для уборки дорог в период непогоды
По информации lada.kz, руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан рассказал, что в работах по содержанию дорог в городе задействованы 133 работника подрядной организации, а также порядка 30 единиц специальной техники и 12 мотопомп.
Также он отметил, что запас инертных материалов, необходимых для посыпки дорог в период осадков, является достаточным.
Во время осадков в первую очередь проводится посыпка песчано-соляной смесью опасных участков дорог, таких как спуски и подъемы. Запасы инертных материалов, предназначенных для обработки дорог в непогоду, достаточны.
Аким города поручил ответственной подрядной организации подготовить спецтехнику, которая будет проводить посыпку инертных материалов на дорогах в период осадков.
Безопасность на автодорогах важна, поэтому специалисты должны постоянно отслеживать прогноз погоды.
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