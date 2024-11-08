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Алматы погрузился в 10-балльные пробки

Алматы погрузился в 10-балльные пробки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 19:05 Фото: Zakon.kz
Непогода в очередной раз парализовала движение в Алматы. 8 ноября 2024 года в городе наблюдаются серьезные пробки из-за снега, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта "Яндекс Карты", пробки в мегаполисе оцениваются в 10 баллов.

Алматы погрузился в 10-балльные пробки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 19:05

Фото: Zakon.kz

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую субботу, 9 ноября 2024 года.

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