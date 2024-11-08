Алматы погрузился в 10-балльные пробки

Фото: Zakon.kz

Непогода в очередной раз парализовала движение в Алматы. 8 ноября 2024 года в городе наблюдаются серьезные пробки из-за снега, сообщает Zakon.kz.

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