Алматы погрузился в 10-балльные пробки
Фото: Zakon.kz
Непогода в очередной раз парализовала движение в Алматы. 8 ноября 2024 года в городе наблюдаются серьезные пробки из-за снега, сообщает Zakon.kz.
По данным сайта "Яндекс Карты", пробки в мегаполисе оцениваются в 10 баллов.
Фото: Zakon.kz
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую субботу, 9 ноября 2024 года.
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