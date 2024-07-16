В Актау сменился аким

Назначен новый аким города Актау. Им стал Абилкаир Байпаков. Ранее занимавший эту должность Улугбек Тналиев покинул пост по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению регионального акимата за 16 июля 2024 года, распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента Абилкаир Байпаков назначен на должность акима Актау.

Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственное и местное управление.

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе, управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", заместителя акима города Актау.

С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области

Также отмечено, глава региона Нурдаулет Килыбай поблагодарил экс-акима Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города.

В свою очередь, Абилкаиру Байпакову дан ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра.

Ранее сообщалось, что в 40-м микрорайоне Актау построили крупнейший парк. Его территория составляет 23 гектара. Однако не все жители региона с восторгом отзываются о новом месте отдыха. Что думает общественность о парке, можно прочитать по этой ссылке.

Кроме того, в Актау долгое время существуют проблемы с питьевой воды. 11 июля в акимате Мангистауской области объяснили, что на ее выработку влияет жаркая погода.