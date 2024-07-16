В Актау сменился аким
Согласно сообщению регионального акимата за 16 июля 2024 года, распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента Абилкаир Байпаков назначен на должность акима Актау.
Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственное и местное управление.
В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе, управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", заместителя акима города Актау.
С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области
Также отмечено, глава региона Нурдаулет Килыбай поблагодарил экс-акима Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города.
В свою очередь, Абилкаиру Байпакову дан ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра.
Ранее сообщалось, что в 40-м микрорайоне Актау построили крупнейший парк. Его территория составляет 23 гектара. Однако не все жители региона с восторгом отзываются о новом месте отдыха. Что думает общественность о парке, можно прочитать по этой ссылке.
Кроме того, в Актау долгое время существуют проблемы с питьевой воды. 11 июля в акимате Мангистауской области объяснили, что на ее выработку влияет жаркая погода.