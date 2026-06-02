Токаев: Реализация концепции "Таза Қазақстан" – конституционная обязанность Правительства и акимов

2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау в Алматинской области президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что для Правительства и акимов реализация концепции "Таза Қазақстан" – конституционная обязанность, сообщает Zakon.kz.

Президент указал, что развитие города Алатау должно быть комплексным, соответствовать передовым международным строительным нормам и правилам. "В целом, цель концепции Alatau city – формирование привлекательной бизнес-среды, запуск инвестиционных проектов, обеспечение занятости, создание передовой инфраструктуры. Город будет поделен на четыре района. Все здания и сооружения должны отвечать требованиям, предъявляемым центрам деловой и инновационной активности международного значения", – сказал Токаев. Особое внимание, продолжил он, следует уделить благоустройству города, созданию комфортных общественных пространств. "В этой связи хочу вновь подчеркнуть для Правительства и акимов, что реализация концепции "Таза Қазақстан" – конституционная обязанность. Понятие "чистота" имеет глубокий смысл. Это не только благоустройство наших городов, но и чистота наших помыслов, подлинное проявление патриотизма. Общенациональное движение "Таза Қазақстан" должно воплотить в себе саму суть Справедливого Казахстана, став его главной идеологической опорой", – заключил президент. На совещании президент также поручил правительству обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города Алатау на начальном этапе.

