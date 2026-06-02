Общество

Токаев: Реализация концепции "Таза Қазақстан" – конституционная обязанность Правительства и акимов

совещание по развитию Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 14:55 Фото: akorda.kz
2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау в Алматинской области президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что для Правительства и акимов реализация концепции "Таза Қазақстан" – конституционная обязанность, сообщает Zakon.kz.

Президент указал, что развитие города Алатау должно быть комплексным, соответствовать передовым международным строительным нормам и правилам.

"В целом, цель концепции Alatau city – формирование привлекательной бизнес-среды, запуск инвестиционных проектов, обеспечение занятости, создание передовой инфраструктуры. Город будет поделен на четыре района. Все здания и сооружения должны отвечать требованиям, предъявляемым центрам деловой и инновационной активности международного значения", – сказал Токаев.

Особое внимание, продолжил он, следует уделить благоустройству города, созданию комфортных общественных пространств.

"В этой связи хочу вновь подчеркнуть для Правительства и акимов, что реализация концепции "Таза Қазақстан" – конституционная обязанность. Понятие "чистота" имеет глубокий смысл. Это не только благоустройство наших городов, но и чистота наших помыслов, подлинное проявление патриотизма. Общенациональное движение "Таза Қазақстан" должно воплотить в себе саму суть Справедливого Казахстана, став его главной идеологической опорой", – заключил президент.

На совещании президент также поручил правительству обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города Алатау на начальном этапе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев, жительница Алматинской области, награждение
15:35, Сегодня
Токаев наградил ряд казахстанцев за вклад в развитие страны
правительство, совещание
09:21, 09 ноября 2024
Переработка отходов и раздельный сбор мусора: в правительстве утвердили Концепцию "Таза Қазақстан"
Токаев, чиновники, презентация
14:38, Сегодня
Токаев заявил о разрыве между планами Alatau Smart City и реальной ситуацией в области
