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Снегопад накрыл Астану: коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы

Снегопад накрыл Астану: коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 21:10 Фото: акимат Астаны
В связи с обильными осадками коммунальные службы Астаны 9 ноября работают в круглосуточном режиме, очищая город от снега, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, в ночную смену на уборку снега вышли более 600 единиц спецтехники и около 300 дорожных рабочих.

В первую очередь очищаются участки с интенсивным движением, чтобы избежать заторов. В список приоритетных зон также входят участки со средней интенсивностью движения: площади, привокзальные территории, тротуары и подъездные пути к социальным объектам.

Власти призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Уборка снега в столице ведется в круглосуточном посменном режиме.

Ранее сообщалось, что почти во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

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