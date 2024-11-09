Опасная погода: почти во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 10 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Костанае ночью ожидается метель, днем – гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Кокшетау ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед, ночью – низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20, днем 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Караганде ожидаются временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Семее утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В Жезказгане ожидается ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 17-22 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на востоке, в горных районах – гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Павлодаре ночью ожидабтся снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 10 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

