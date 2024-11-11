В Казахстане открыли автодвижение на нескольких трассах, ранее закрытых из-за непогоды

11 ноября 2024 года в Казахстане разрешили передвижение автомобилей на нескольких трассах, ранее закрытых из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 11 ноября 2024 года к 07:00 часам утра открыто движение на следующих автодорогах:

"Мамлютка-Костанай" км 0-180 (г. Мамлютка – гр. Костанайской области);

"Мамлютка-Костанай" км 180-250 (граница СКО – п. Узынколь);

"Алматы – Усть-Каменогорск" км 615-967 (гр. области Жетысу – с. Калбатау);

Алматы – Усть-Каменогорск" км 585-615 (г.Ушарал – гр. области Абай).

Ранее в одной из областей Казахстана ввели ограничения движения автотранспорта из-за погодных условий.

