Колонны из более чем 1000 авто сопровождает полиция в Акмолинской области

Полицейские Акмолинской области обеспечивают сопровождение автоколонн на республиканских трассах в связи с неблагоприятными погодными условиями и массовым дорожно-транспортным происшествием, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

В целях обеспечения безопасности движения сотрудники полиции сопровождают около 1 тыс. автомобилей на участках республиканских трасс.

По данным ведомства, от места ДТП до поселка Красный Горняк по встречной полосе было организовано движение более 400 автомобилей. В настоящее время колонна направляется в сторону столицы.

Также сопровождаются автоколонны, следующие по маршрутам Астана — Ерейментау и Астана — Караганда. В составе колонны, движущейся в Караганду, порядка 350 машин, из которых 50 — грузовые.

Для предотвращения новых происшествий сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями о правилах движения в составе колонн, необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.

3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. В аварии пострадали 20 человек. Позже МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением.