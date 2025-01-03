Колонны из более чем 1000 авто сопровождает полиция в Акмолинской области
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.
В целях обеспечения безопасности движения сотрудники полиции сопровождают около 1 тыс. автомобилей на участках республиканских трасс.
По данным ведомства, от места ДТП до поселка Красный Горняк по встречной полосе было организовано движение более 400 автомобилей. В настоящее время колонна направляется в сторону столицы.
Также сопровождаются автоколонны, следующие по маршрутам Астана — Ерейментау и Астана — Караганда. В составе колонны, движущейся в Караганду, порядка 350 машин, из которых 50 — грузовые.
Для предотвращения новых происшествий сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с водителями о правилах движения в составе колонн, необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.
3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. В аварии пострадали 20 человек. Позже МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением.