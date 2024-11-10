В одной из областей Казахстана ввели ограничения движения из-за погодных условий

В одной из областей Казахстана ввели ограничения движения автотранспорта из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 11 ноября 2024 года в 00:00 в Улытауской области в связи ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" км 433-750 (участок г.Жезказган-п.Жанаарка).

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября.

