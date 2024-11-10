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В одной из областей Казахстана ввели ограничения движения из-за погодных условий

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 04:56 Фото: Zakon.kz
В одной из областей Казахстана ввели ограничения движения автотранспорта из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 11 ноября 2024 года в 00:00 в Улытауской области в связи ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" км 433-750 (участок г.Жезказган-п.Жанаарка).

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября.

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