Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
1 февраля 2025 года в Казахстане открыли движение на трассах в пяти областях, которые ранее были закрыты для автомобилей в связи с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.
В Алматинской области:
- с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос" км 136-254, (с. Бейсейт-гр. Жетысуской обл.);
- с 08:30 открыто движение на участке автодороги "гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 59-143, (с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.);
- с 12:00 будет открыто движение на "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар).
В Жетысуской области:
- с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос" км 254, (гр.Алматинской обл.);
- с 09:30 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ" км. 557-615, (от г.Ушарал до гр.области Абай).
В Абайской области:
- с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 383-900, (с.Кайнар-пов. на с.Сатпаев.);
- с 09:30 открыто движение на автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ" км. 615-683, (от гр.области Жетысу до поворота на с.Таскескен);
- на автодороге "Таскескен-Бахты" км 0-75 (от поворота на с.Таскескен-с.Урджар).
В Жамбылской области:
- С 08:30 на на участке автодороги "гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 143-214, ( гр.Алматинской обл.-с.Кордай (старый перевал).
Ранее в Министерстве транспорта РК рассказали, какие новые дороги построят в стране в 2025 году,
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