Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана

Фото: Zakon.kz

1 февраля 2025 года в Казахстане открыли движение на трассах в пяти областях, которые ранее были закрыты для автомобилей в связи с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области: с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос" км 136-254, (с. Бейсейт-гр. Жетысуской обл.);

с 08:30 открыто движение на участке автодороги "гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 59-143, (с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.);

с 12:00 будет открыто движение на "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар). В Жетысуской области: с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос" км 254, (гр.Алматинской обл.);

с 09:30 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ" км. 557-615, (от г.Ушарал до гр.области Абай). В Абайской области: с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 383-900, (с.Кайнар-пов. на с.Сатпаев.);

с 09:30 открыто движение на автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ" км. 615-683, (от гр.области Жетысу до поворота на с.Таскескен);

на автодороге "Таскескен-Бахты" км 0-75 (от поворота на с.Таскескен-с.Урджар). В Жамбылской области: С 08:30 на на участке автодороги "гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 143-214, ( гр.Алматинской обл.-с.Кордай (старый перевал). Ранее в Министерстве транспорта РК рассказали, какие новые дороги построят в стране в 2025 году,

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