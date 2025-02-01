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Общество

Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
1 февраля 2025 года в Казахстане открыли движение на трассах в пяти областях, которые ранее были закрыты для автомобилей в связи с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области:

  • с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос" км 136-254, (с. Бейсейт-гр. Жетысуской обл.);
  • с 08:30 открыто движение на участке автодороги "гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 59-143, (с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.);
  • с 12:00 будет открыто движение на "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар).

В Жетысуской области:

  • с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос" км 254, (гр.Алматинской обл.);
  • с 09:30 открыто движение на участке автодороги "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ" км. 557-615, (от г.Ушарал до гр.области Абай).

В Абайской области:

  • с 07:00 открыто движение на участке автодороги "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 383-900, (с.Кайнар-пов. на с.Сатпаев.);
  • с 09:30 открыто движение на автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ" км. 615-683, (от гр.области Жетысу до поворота на с.Таскескен);
  • на автодороге "Таскескен-Бахты" км 0-75 (от поворота на с.Таскескен-с.Урджар).

В Жамбылской области:

  • С 08:30 на на участке автодороги "гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР" км 143-214, ( гр.Алматинской обл.-с.Кордай (старый перевал).

Ранее в Министерстве транспорта РК рассказали, какие новые дороги построят в стране в 2025 году,

Андрей Дюсупов
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