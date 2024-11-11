Сотрудники МВД вернули 3,5 тысячи голов скота владельцам

11 ноября 2024 года сотрудники криминальной полиции Абайской области задержали преступную группу из четырех скотокрадов. Они похищали лошадей, пасущихся в степях региона, передает Zakon.kz.

Полиции удалось доказать причастность преступной группы к хищению более 50 лошадей, принадлежащих местным жителям.

Один из задержанных являлся главой крестьянского хозяйства и занимался разведением сельскохозяйственных животных. Подозреваемые после краж загоняли скот в стан, расположенный в степи, где забивали его для продажи.

Животных перевозили на грузовой машине КамАЗ в южные регионы страны, а мясную продукцию – на рынки области для реализации. В отношении всех задержанных лиц избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Мера наказания в отношении задержанных пока не определена.

Ранее к астанчанам с призывом обратились борцы с терроризмом.

