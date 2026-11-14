Группу скотокрадов задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области задержали группу скотокрадов, которые похитили с пастбища лошадей на сумму 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Оперативниками в результате проведенных мероприятий установлена группа мужчин, подозреваемых в краже 15 голов лошадей (общей стоимостью 11 млн тенге) в районе Аккулы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять жителей региона, которые ночью, используя грузовой транспорт, похитили скот с пастбища.

"Лошадей, которые паслись без присмотра владельцев, похитили с пастбища. ⁠В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В ДП Павлодарской области поделились, что за 10 месяцев 2026 года зарегистрирован 41 факт скотокрадства, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается положительная динамика раскрытия данного вида преступления. В результате принятых мер задержаны 33 человека, причастных к преступлению в скотокрадстве. А также пресечена деятельность девяти преступных групп. Из 287 похищенных голов скота владельцам возвращены 148.

Полиция напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости соблюдать меры безопасности:

не оставлять скот без присмотра,

регулярно контролировать пастбища,

использовать средства идентификации животных,

по возможности устанавливать видеонаблюдение в местах их содержания.

В сентябре шесть жителей Сарканского района области Жетысу отправились за решетку за скотокрадство в особо крупном размере. Злоумышленники выкрали 61 голову крупного рогатого скота, причинив местным фермерам миллионный ущерб.