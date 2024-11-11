Мобильные комплексы помогли 36 жителям Актюбинского региона выявить рак на ранней стадии

Почти 3,5 тыс. жителей Актюбинской области, проживающие в отдаленных населенных пунктах, смогли пройти обследование на онкозаболевания, не выезжая за пределы своего села.

Такая возможность у них появилась благодаря современным передвижным медицинским комплексам, которые в конце прошлого года были переданы онкологической службе Актюбинской области.

Дорогостоящее оборудование было приобретено в рамках реализации благотворительного проекта "QH Денсаулық жолы" на средства Общественного фонда "Қазақстан халқына" при содействии КазНИИОР и при поддержке Eurasian Resources Group (ERG). Проект охватил три области: Актюбинскую, Алматинскую и Кызылординскую.

Фото: Zakon.kz

ПМК OPTIMA оснащены цифровым маммографическим оборудованием, ультразвуковой системой (УЗИ) экспертного уровня и компьютерным томографом. Стоимость двух комплексов, которыми обеспечили Актюбинский медицинский центр, составила 1,1 млрд тенге.

Как отметила заместитель председателя Общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева, проект "QH Денсаулық жолы" уже продемонстрировал свою эффективность, что подтверждается большими показателями охвата населения медицинскими осмотрами. На сегодня охват населения онкологическим скринингом вырос с 50 до 70%.

"За время реализации проекта во всех трех областях удалось охватить значительно большее количество людей, чем ранее, благодаря чему выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях заметно возросла. Такое достижение является важным шагом в борьбе с онкологией в Казахстане, так как ранняя диагностика существенно повышает шансы на успешное лечение. К тому же, населению, проживающему особенно в удаленных населенных пунктах, предоставляются доступные медицинские обследования и профессиональная помощь", – разъяснила Лаззат Чинкисбаева.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал главный врач Медицинского центра ЗКМУ имени М. Оспанова Елдос Смаилов, в Актюбинской области в связи с паводковой ситуацией в регионе выезды передвижных комплексов для проведения медосмотров в рамках проекта "QH Денсаулық жолы" начались с апреля. Несмотря на задержку, вызванную погодными условиями, специалисты сумели оперативно организовать работу и обеспечить своевременный доступ к медицинскому обследованию для населения.

"В мобильном комплексе компьютерный томограф высокого класса имеет 162 среза. Благодаря такому оборудованию способность обнаружения патологических образований в организме человека очень высокая. Цифровой маммограф оснащен функцией томосинтеза. Такой вид диагностики обеспечивает наиболее точное сканирование тканей молочной железы, что помогает выявить даже минимальные изменения структуры тканей. Высококлассное УЗИ-оборудование дает возможность получать точные результаты и быстро выявлять различные заболевания", – описал преимущества использования современной техники главврач медцентра.

Для работы на передвижных медицинских комплексах все специалисты, включая и водителей, прошли специальное обучение. Водителей обучали управлению крупногабаритным транспортом, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы комплекса.

За семь месяцев ПМК побывали в семи районах области: Айтекебийском, Алгинском, Байганинском, Иргизском, Мартукском, Уилском и Хобдинском. В общем было обследовано 3 496 человек. Маммографию прошли 2 838 женщин, УЗИ-скрининг был проведен для 2 636 сельских жителей, на компьютерном томографе обследовались 2 609 пациентов. Осмотр на дорогостоящем оборудовании позволил получить более точные данные о состоянии здоровья населения.

"Главное преимущество такого обследования в том, что оно доступно жителям дальних сел и тем, у кого нет медицинской страховки. Это помогает всем людям, независимо от места проживания и наличия страховки, пройти важные медицинские проверки. Так, к примеру, скрининг смог пройти 221 незастрахованный житель. Также благодаря проекту уже удалось обнаружить онкозаболевание на ранней стадии у 36 сельских жителей Актюбинской области, что позволило им вовремя начать лечение", – говорит Елдос Смаилов.

Фото: Zakon.kz

Вместе с ПМК в села выезжают и мобильные бригады врачей, которые на месте проводят медобследование населения. В одном районе стараются посетить как можно больше сел, чтобы была возможность охватить осмотром и население из близлежащих к ним населенных пунктов. В результате командировки врачей длятся по две недели. В зависимости от наличия интернета в селе обследуемый пациент получает на руки электронную амбулаторную карту с заключением специалистов в течение двух дней после осмотра. При выявлении патологии заключение врача выдается с рекомендацией, что пациенту необходимо пройти дополнительное обследование или явиться в онкологический центр, находящийся в областном центре.

"Мы выражаем искреннюю благодарность фонду "Қазақстан халқына" и руководству компании Eurasian Resources Group за возможность пользоваться таким высококлассным цифровым оборудованием. С его помощью можно оперативно и точно диагностировать рак на ранних стадиях. Это значительный шаг в улучшении доступности и качества медицинской помощи для всех жителей нашей страны. В следующем году мы планируем расширить программу скрининга, чтобы еще больше жителей Актюбинской области смогли пройти раннюю диагностику и, соответственно, получить своевременное лечение", – выразил благодарность фонду за поставку современного оборудования медцентру и поделился планами Елдос Смаилов.