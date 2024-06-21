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Казахстанская авиакомпания заявила об изменениях в расписании рейсов из Астаны

Казахстанская авиакомпания заявила об изменениях в расписании рейсов из Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 14:02 Фото: Telegram/PR_AirAstana
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 21 июня 2024 года, обратилась к своих пассажирам, сообщает Zakon.kz.

В заявлении говорится об изменениях в расписании рейсов.

"В период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны. Вылетающим в этот период пассажирам авиакомпания направила уведомления о новом времени вылета и просит проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana", – сообщили в пресс-службе Air Astana.

Авиакомпания рекомендует пассажирам заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации.

Также в пресс-службе Air Astana поделились контактной информацией:

"help.airastana.com, +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77, +7 705 927 44 77, WhatsApp: +7 702 702 00 74, online chat: airastana.com".

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13 июня 2024 года аэропорт Астаны сделал важное заявление – столичная воздушная гавань решила в пиковый летний период продлить регламент работы для удобства пассажиров. Также отмечалось, что в с связи с этим авиакомпании пересмотрят расписание по внутренним перелетам.

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