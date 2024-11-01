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На капитальный ремонт школ в Жамбылской области выделили свыше четырех миллиардов тенге

ремонт в школах Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:35 Фото: Zakon.kz
Качество образовательного процесса напрямую зависит от условий, в которых обучаются дети. Капитальный ремонт устаревших зданий школ является ключевым шагом к созданию безопасной и комфортной образовательной среды для учащихся, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областном управлении образования, на капитальный ремонт девяти школ и одного внешкольного учреждения на 2024 год было выделено 4,3 млрд тенге.

По информации Управления информации и общественного развития акимата Жамбылской области, в четырех школах ремонт был завершен еще до начала текущего учебного года. Ремонт в остальных пяти школах и одном внешкольном учреждении завершат в ближайшие месяцы в соответствии со сроками, указанными в государственной экспертизе.

Также в 2024 году был предусмотрен текущий ремонт 96 объектов образования. На эти цели выделили 708,5 млн тенге. Ремонтные работы были завершены в срок – аккурат к 1 сентября.

Помимо капитального и текущего ремонта учебных заведений, акцент на оснащение школ современным оборудованием становится неотъемлемой частью стратегии повышения качества образования.

Так, на улучшение материально-технической базы учреждений в этом году было направлено 1,9 млрд тенге. Средства использовали для оснащения кабинетов физики, биологии, химии, робототехники, STEM-кабинетов, кабинетов труда для девочек и мальчиков.

В образовательном ведомстве региона подчеркнули, что в рамках работы по модернизации образовательной инфраструктуры школы получают доступ к современным компьютерам, интерактивным доскам, проекторам и другим цифровым устройствам, что позволяет педагогам применять новые методы обучения и делать занятия более интересными и эффективными.

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