Недовольный увольнением полицейский забрался на вышку в Алматы

4 июня 2024 года в Казнете разлетелось видео с участием мужчины в полицейской форме. На кадрах мужчина с рюкзаком уверенно поднимается на вышку, стоящую по одной из улиц Алматы. В пресс-службе городской полиции Zakon.kz раскрыли детали произошедшего.

В подписи к одному их опубликованных роликов сказано, что экс-полицейский решил устроить акцию протеста. Мужчина был не согласен с незаконным увольнением.

Департамент полиции Алматы отреагировал на распространяемые видео.

На запрос корреспондента Zakon.kz отмечено, что указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за грубое нарушение служебной дисциплины.

"Его исковые требования о восстановлении на службе стали предметом рассмотрения в судах нескольких инстанций и оставлены без изменений". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее сообщалось, что в Актобе вынесли приговор троим полицейским, во время дежурства которых сбежали следственно арестованные. В суде двое подсудимых полностью признали свою вину, один – нет. Приговором суда всем троим назначено наказание в виде ограничения свободы на год.