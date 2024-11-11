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Современный ФОК появится в Степногорске

Появится в Степногорске, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:01 Фото: ГУ Управление внутренней политики Акмолинской области
В регионе проводится большая работа по обеспечению доступа к спорту.

С целью расширения сети спортивных сооружений в этом году построено два физкультурно-оздоровительных комплекса в городах Есиль, Косшы и два спортивных комплекса в селе Кажымукан Целиноградского района и селе Мадениет Бурабайского района, передает управление внутренней политики.

По информации областного управления физической куьтуры и спорта, в регионе ведется строительство еще семи объектов: Дворца спорта в городе Щучинске и шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Начато строительство многофункционального комплекса в городе Кокшетау и спортивной школы со спортивным залом в селе Зеренда.

Подходит к завершению и строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске, который планируется сдать до конца года.

"Это современное спортивное сооружение предназначено для создания комфортных условий для занятий спортом как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Новый комплекс будет включать в себя два основных блока, соединенных переходной галереей. Основной блок на первом этаже будет связан с футбольным манежем. На первом этаже будут тренажерный зал и зал тяжелой атлетики, а на втором этаже разместятся специализированные спортивные залы: для бокса и борьбы, а также необходимые раздевалки, тренерские кабинеты и медицинские помещения. Также будут установлены уличные площадки для волейбола, баскетбола и футбола", – рассказали в профильном ведомстве.
Появится в Степногорске, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:01

Фото: ГУ Управление внутренней политики Акмолинской области

Важно отметить, что манеж и залы будут доступны для детей и подростков старше шести лет, что способствует развитию спорта среди молодежи и созданию здоровых привычек с раннего возраста.

Как далее отметили в областном ведомстве, комплекс будет оборудован современными тренажерами и спортивными снарядами, соответствующими всем стандартам безопасности. В футбольном манеже одновременно смогут тренироваться 22 человека в две смены, каждый день занимаясь по 1,5 часа. Зал бокса и зал борьбы также примут по 20 человек в день, распределенных на две смены, с продолжительностью занятий в 1,5 часа.

Кроме того, здание комплекса будет оснащено раздевалками с душевыми и санузлами, а также тренерскими с необходимыми удобствами для работы и отдыха персонала. Для медицинского обслуживания спортсменов предусмотрено наличие отдельного кабинета с медработником.

К слову, комплекс будет обслуживаться штатной командой из 17 человек. В числе сотрудников – административный персонал, тренеры, медработники и обслуживающий персонал. В частности, тренерский состав будет работать в две смены, что обеспечит гибкость и удобство для посещения комплекса в любое время.

Появится в Степногорске, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:01

Фото: ГУ Управление внутренней политики Акмолинской области

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