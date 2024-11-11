В Жамбылской области становится больше хороших дорог

К концу 2024 года доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится до 99 процентов, а для улиц в населенных пунктах этот показатель составит 87 процентов. Об этом сообщает пресс-служба управления дорог и пассажирского транспорта Жамбылской области.

Сегодня сеть автомобильных дорог и сельских улиц в регионе составляет 10 084 километров. Из них 1194 километра – автомобильные дороги республиканского значения, 1756 километров – областного значения, 1408 – районного значения и 5726 километров составляет протяженность всех улиц в населенных пунктах.

В 2024 году на ремонт автомобильных дорог и сельских улиц местного значения выделено 25,5 млрд тенге. Выделенные средства направлены на ремонт 16,5 километра улиц и одного дорожного моста, реконструкцию 3 километров и средний ремонт 671 километра дорог.

По данным пресс-службы управления, среднему ремонту на 356 участках подлежали 87,2 километра автомобильных дорог областного значения, 77 километров – районного значения, 526,3 километра – улицы в населенных пунктах.

На сегодняшний день на 302 из 356 участков завершены работы по укладке асфальта, а на 54 участках дорожники, пользуясь хорошей погодой, продолжают ремонт.

Из средств, выделенных на текущий ремонт и содержание местных дорог и сельских улиц, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 2,3 млрд тенге направлено на ямочный ремонт; удаление вздутий на дорожном покрытии; установку и замену новых дорожных знаков; установку указателей вдоль дороги; размещение искусственных неровностей; работы по разметке; установку шумозащитных полос; прокладку минерализованных противопожарных полос.

Для обеспечения качества дорожно-ремонтных работ из местного бюджета Национальному центру качества дорожных активов выделено 200 млн тенге, доля проектов, прошедших экспертизу, составила 100 процентов.

Качество дорожных работ находится на постоянном контроле.

Согласно графику совместного обследования ремонтируемых участков в рамках генерального договора с Центром качества дорожных активов проверено 228 точек, взято 962 пробы. В результате в 538 образцах выявлены несоответствия, они устраняются в рабочем порядке.