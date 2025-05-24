В Алматы закупят 600 газовых автобусов и 200 электробусов

За три года на посту акима Алматы Ерболата Досаева в городе доля экологичного общественного транспорта увеличена до 70%, а средний срок подвижного состава – до 2,5 лет. Доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 92%.

В целях дальнейшего обновления общественного транспорта уже объявлены конкурсы на приобретение 600 газовых автобусов и 200 электробусов с поставкой до конца 2025 года. Отметим, что для повышения качества общественных перевозок в прошлом году по поручению акима города закуплено 600 газовых и 100 электробусов, что позволило снизить средний срок эксплуатации общественного транспорта с 6 до 2,5 года, улучшая комфорт и экологичность поездок горожан. Также в 2024 году завершено обновление троллейбусного парка на 100% – это 212 троллейбусов.

Для решения актуальных проблем транспортной инфраструктуры города разработан и утвержден мастер-план Транспортного каркаса Алматы с перспективой до 2030 года. Основная задача документа – создать более устойчивую, эффективную и ориентированную на потребности жителей транспортную среду. Одним из приоритетных целевых ориентиров является увеличение доли поездок на общественном транспорте до 64%. В рамках реализации плана в текущем году начато строительство двух BRT-коридоров – по проспекту Райымбек батыра и улице Желтоксан.

В целом за три года в Алматы построено 75 км новых дорог и 650 км дорог охвачены средним ремонтом. Таким образом, доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 92%.

Введены в эксплуатацию пробивка ул. Ауэзова от ул. Гоголя до пр. Райымбека и пробивка пр. Абая от ул. Яссауи до административного центра Наурызбайского района протяженностью 3,0 км. Завершено строительство транспортных развязок на пересечении ул. Саина – ул. Монке би и Кульжинского тракта с ул. Бухтарминская, расширен Кульжинский тракт от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская.

В текущем году запланировано завершение пробивки ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би, а также пробивки ул. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города.