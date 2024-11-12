Асет Шарипов: Законность – главенствующий принцип деятельности БРК

В банковской сфере правовые вопросы всегда играют ключевую роль, от эффективности работы юридической службы зависит успех проектов и реализация стратегических задач.

Законность – главенствующий принцип деятельности АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, банк), который лежит в основе всех принимаемых решений и реализации проектов.

Строгое соблюдение правовых норм не только обеспечивает защиту интересов всех сторон, но и способствует прозрачности, ответственности и долгосрочной устойчивости. Этот принцип является фактором, укрепляющим доверие к БРК со стороны партнеров, инвесторов и государственных органов.

Заместитель председателя правления БРК Асет Шарипов, курирующий правовой блок, в интервью рассказал о миссии, задачах БРК, современных инструментах структурирования сделок, работе с проблемным портфелем и нормотворчестве.

– Неотъемлемая часть работы в финансовом институте – это юридическое сопровождение проектов. Какие особенности есть в этом процессе у БРК?

– Работа казахстанских банков регулируется большим числом нормативных актов. Их нарушение или несоблюдение может привести к штрафам со стороны уполномоченных органов и риску признания сделок недействительными, что может негативно сказаться на реализации проектов и экономических показателях, затрагивая как заемщиков, так и кредиторов.

Касается это и БРК, который, помимо статуса банка, имеет статус института развития, что влечет еще большую ответственность за реализацию проектов и в первую очередь ответственность перед народом Республики Казахстан.

Наша миссия и задачи как института развития – способствовать долгосрочному экономическому развитию страны.

Мандат банка включает финансирование крупных проектов, которые требуют значительных капитальных вложений, имеют длительные сроки окупаемости и высокий уровень рисков на этапе создания и запуска. Примеры включают проекты в инфраструктуре, энергетике и промышленности – секторах, которые играют ключевую роль в долгосрочном экономическом росте и диверсификации экономики Казахстана.

Во всех проектах БРК, реализуемых с использованием как бюджетных, так и рыночных средств, устанавливаются встречные обязательства. Они направлены на достижение целей госпрограмм и включают повышение средней заработной платы, увеличение объемов продукции, а также обязательства по приобретению товаров и услуг у отечественных производителей.

Работа экспертного блока БРК включает управление корпоративными и коммерческими рисками, в том числе правовой анализ документов, разработку договоров и участие в переговорах. Наши коллеги обладают достаточным опытом работы в финансовом секторе и постоянно совершенствуют свои знания, работая над уникальными проектами.

– Как БРК обеспечивает прозрачность и равный доступ к финансированию для всех потенциальных клиентов?

– Все проекты БРК проходят тщательный экспертный анализ. Как и в любом финансовом институте, выдача займов в БРК осуществляется на условиях срочности, платности и возвратности. Мы оказываем поддержку проектам, работа которых рассчитана не на одно десятилетие. Реализовать такие проекты могут субъекты среднего и крупного бизнеса, имеющие достаточный опыт и объем собственного участия для его реализации. Они также оценивают перспективы, риски, изучают возможности и рынки, прежде чем прийти к нам с кредитной заявкой. При этом к финансированию проектов обеспечен равный доступ для всех.

Деятельность БРК прозрачна, мы открыты для клиентов и общественности, на постоянной основе публикуем информацию о своей деятельности и реализуемых проектах, с учетом требований законов.

– Вы курируете юридические вопросы по работе с проблемными проектами. Как идет работа в этом направлении?

– Здоровый кредитный портфель является основополагающим фактором стабильного и эффективно функционирующего банка. Проблемы в проектах неизбежны, и мы это осознаем и готовы решать их в рамках правового поля, используя все доступные нам методы урегулирования задолженности.

– Как это работает?

– Когда исчерпаны возможности для урегулирования долга, защита интересов банка обеспечивается путем досудебного урегулирования, в судебном порядке и далее в рамках принудительного исполнения решения суда. Нередко оптимальной может быть и процедура банкротства, а при наличии признаков уголовно преступления – процедура уголовного преследования и институт гражданских исков в уголовном процессе.

Процедура банкротства порой бывает достаточно эффективна для взыскания долга. Банкротный управляющий наделен полномочиями, которые позволяют выявлять и отменять мнимые сделки должника, заключенные для сокрытия активов, привлекать ответственных лиц должника к субсидиарной ответственности, взыскивать задолженность с дебиторов должника. Такие полномочия недоступны судебному исполнителю.

Так, в прошлом году по процедуре банкротства БРК вместе с банкротным управляющим выявил дебиторскую задолженность у должника на сумму около 1,5 млрд тенге, которую в последующем взыскал. Следует заметить, что в нашей работе имеются кейсы, где судебные решения о взыскании задолженности в пользу банка приводятся в исполнение за рубежом. То есть мы ведем системную работу с проблемным портфелем, чтобы защитить интересы банка.

Благодаря этому с 2021 года проблемный портфель БРК сократился почти на 50% – эти деньги в последующем направлены на финансирование новых проектов. Проблемный портфель банка – один из самых низких на финансовом рынке Казахстана: NPL от общего кредитного портфеля составляет менее 1%.

– БРК как институт развития вносит большой вклад в кредитование экономики. Сейчас банк предлагает не только инструменты прямого кредитования, но и гарантии, а также синдицированные займы. Насколько сильно отличаются форматы договоров по разным инструментам?

– Сейчас БРК активно продвигает альтернативные кредитные инструменты, в том числе выдачу банковских гарантий. Примером успешного финансирования с помощью банковских гарантий можно назвать инвестиционный проект по строительству мультибрендового завода по производству легковых автомобилей в Алматы.

Синдицированное финансирование – относительно новый инструмент для отечественного финансового рынка. Если говорить простым языком, то это выдача займа какой-либо компании несколькими кредиторами в определенных долях в рамках одного кредитного договора. Таким образом несколько кредиторов объединяются в синдикат.

Синдицированные займы выгодны крупным компаниям, которым нужно финансирование в крупном объеме и на длительные сроки с минимально возможными ставками вознаграждения и банковскими комиссиями.

Сейчас БРК впервые в своей истории реализует три синдиката, это синдикат с Банком ЦентрКредит и Нурбанком для финансирования проекта в сфере производства напитков. Второй синдикат с участием зарубежных банков (сингапурский ING bank, китайский Bank of China) и казахстанским банком Halyk Bank для финансирования инвестиционного проекта по строительству завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области. Третье соглашение было подписано недавно в сфере здравоохранения. БРК совместно с международными финансовыми организациями подписали соглашение о финансировании строительства новой многопрофильной больницы в Кокшетау.

Юристы банка вместе с другими участниками синдиката разработали типовые формы межкредиторского соглашения, договоры синдицированного займа, акцессорные договоры, которые были использованы в рамках заключенных сделок.

– Не увеличиваются ли таким образом риски? Ведь когда есть другие кредиторы, и если это зарубежные финансовые институты из других юрисдикций, создается некое смешение правовой среды. Не появляется ли тем самым больше "лазеек" для невозврата?

– Безусловно, необходимо учитывать все особенности при каждой сделке. Например, по инвестиционным проектам в рамках синдицированного финансирования и софинансирования с участием иностранных банков необходимо учитывать особенности применения норм английского права к заключаемым сделкам и всех других требований иностранных юрисдикций. По таким кейсам мы обеспечиваем применимость норм иностранного права к заключаемым сделкам, а также соответствие всех условий требованиям нашего законодательства.

Чтобы сформировать приемлемые для иностранных банков-кредиторов условия по сделкам, мы иногда привлекаем международных экспертов и юридические компании с подходящим опытом. Вместе мы занимаемся разработкой и согласованием всех требуемых документов.

Если говорить о рисках невозврата, допустим, при синдицированном финансировании, то, напомню, эффективность синдиката как раз в кооперации, она необходима, когда один банк не готов выделить крупную сумму для кредитования масштабных проектов. При такой сделке, говоря простыми словами, есть несколько кредиторов и один должник. И разумеется, поскольку каждый кредитор заинтересован в возврате вложенных средств, а риски разделены между ними, каждый пункт, каждое положение договора тщательно выверено, а все риски просчитаны и защищены.

– У банка накоплен большой опыт и по системным мерам развития экономики. Находит ли этот опыт отражение, например, в законодательстве? Вносите вы какие-либо предложения по совершенствованию правовой базы?

– При реализации проектов мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые положения в законодательстве отстают от актуальных процессов в отрасли, и там видим потенциал для обновления и дальнейшего развития.

Инициируемые нами предложения заключаются в гармонизации регулирования, а также устранении юридических препятствий и ограничений, которые затрудняют реализацию банком и его дочерними организациями своей миссии. Так, в прошлом году мы инициировали несколько поправок в закон "О Банке Развития Казахстана", которые направлены на поддержку деятельности банка и его дочерней организации, Фонда развития промышленности. Поправки были подписаны главой государства в январе этого года.

Банк предложил расширить и уточнить перечень банковских операций по проектам фонда, в числе которых аккредитивное обслуживание, открытие и ведение текущих счетов, сберегательных счетов лизингополучателей и других операций. Это необходимо в ситуациях, когда лимиты по рискам на банки второго уровня исчерпаны, требуется контроль целевого использования средств и сокращение операционных расходов.

Также была включена норма, предусматривающая капитализацию БРК при изменении параметров его финансовой устойчивости. Поправка позволит нивелировать такие негативные последствия, как возможное снижение кредитных рейтингов БРК, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами, и как следствие удорожание заимствования и повышение ставки вознаграждения по финансируемым проектам для конечных заемщиков.

Продолжается законотворчество и сейчас. Например, на обсуждении и согласовании с госорганами находятся концептуальные предложения банка по внесению поправок в Налоговый кодекс, банковское законодательство и закон об акционерных обществах. По нашему мнению, эти поправки позволят исключить излишнюю бюрократизацию в отдельных вопросах одобрения сделок с заинтересованностью, оптимизировать деятельность совета директоров, а также ускорить процесс реализации государственных программ, оператором которых является банк.

Мы продолжим работу по трансформации, автоматизации, повышению операционной эффективности и прозрачности, а также диверсификации портфеля, поддержке ключевых отраслей экономики и усилению экспортного потенциала отечественных компаний, действуя в строгом соответствии с законодательными требованиями.