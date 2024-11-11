Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названа точная численность казахстанцев

Перепись населения, население, численность населения, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:05 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 11 ноября, рассказали о демографической ситуации в Казахстане за январь-сентябрь 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, численность населения на 1 октября 2024 года составила 20 223 218 человек, из них:

  • горожане – 12 704 977,
  • сельские жители – 7 518 241 человек.
"Общий прирост населения за девять месяцев составил 189 376 человек".Бюро национальной статистики

За девять месяцев текущего года в Казахстане родились 278,7 тыс. детей, число умерших составило 99,5 тыс. человек.

"Таким образом, естественный прирост населения составил 179,2 тыс. человек".Бюро национальной статистики

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,84) областях и городе Шымкент (23,68).

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,52 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,32) и Костанайской областях (10,12), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

Вместе с тем за полгода зарегистрировано 95 тыс. браков и 29,3 тыс. разводов.

Названа точная численность казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:05

Фото: stat.gov.kz

"В январе-сентябре 2024 года число прибывших в страну составило 20 383 человек, число выбывших из страны 10 201 человек. Сальдо миграции составило 10 182 человека".Бюро национальной статистики

По сравнению с соответствующим периодом 2023г. число прибывших в Казахстан увеличилось на 6,5%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 19,9%;

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 79,7%, доля выбывших в эти страны – 76,9%".Бюро национальной статистики

Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличилась на 47,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:

  • в Астане (52853 человека),
  • в Алматы (26157 человек),
  • в Шымкенте (5948 человек),
  • в Алматинской области (765 человек).
Названа точная численность казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:05

Фото: stat.gov.kz

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, на сколько выросла средняя зарплата казахстанцев за год.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Как студентов уведомляют об отсрочке или освобождения от срочной службы в армии
Камеры видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры слежения
В Минобороны надеются, что камеры позволят снизить число суицидов в армии
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
В Жамбылской области становится больше хороших дорог
Динара Халдарова
Интересное Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год Демография Перепись населения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Жена 79-летнего Петросяна показала их годовалую дочку, Брухунова
Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: