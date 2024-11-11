Как студентов уведомляют об отсрочке или освобождении от срочной службы в армии

В Казахстане оцифровали услуги по отсрочке и освобождению от срочной службы для гражданского населения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев 11 ноября 2024 года в ходе Digital Army Day, граждане, имеющие по закону отсрочку или освобождение от призыва на срочную службу, информируются посредством sms-уведомлений через 1414.

"Сегодня более 400 тыс. человек в ходе осеннего призыва получили отсрочку. Если включать и весенний, и осенний призывы, то это более 700 тыс. человек", – сказал Дархан Ахмедиев.

Он пояснил, что среди тех, кто получил отсрочку и освобождение от армии, студенты, лица с инвалидностью, женатые мужчины, имеющие детей. Помимо этого, депутаты и священнослужители также имеют право на отсрочку.

"Но их небольшое количество. Мы решили не оцифровывать эту категорию людей. Для них эта услуга доступна через eGov. Они самостоятельно подают заявление онлайн. А остальным, где большое число людей, это студенты, мы сделали услугу в проактивном формате", – отметил замминистра.

Вместе с тем бумажные повестки все еще применяются наравне с sms-уведомлением, так как не все мобильные телефоны зарегистрированы в базе данных. Убедившись в надежности системы, в Минобороны в будущем планируют полностью перейти на работу в цифровом формате. Проект по уведомлению об отсрочке и освобождению от службы в казахстанской армии работает с прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащим предоставят отсрочку по возврату кредитов.