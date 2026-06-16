Кому в Казахстане положена отсрочка или освобождение от армии – полный разбор

"Какие льготы или отсрочки от призыва на воинскую службу предусмотрены законодательством?" Это один из часто задаваемых вопросов через информационную систему "е-Otinish", сообщает Zakon.kz.

В акимате области Абай подробно на него ответили.

"Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" предусмотрена как отсрочка от призыва (временное освобождение), так и полное освобождение от службы", – напомнили там.

Отсрочка от призыва (временное освобождение)

Отсрочка предоставляется на определенный срок, и по истечении срока молодой человек снова подлежит призыву.

1. По семейным обстоятельствам

Отсрочка предоставляется, если призывник занят постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в помощи по состоянию здоровья, и нет других людей, обязанных содержать их.

Членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и уходе, являются:

отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они находятся на его иждивении; достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I или II группы;

братья, сестры, являющиеся инвалидами I или II группы или не достигшие 18 возраста, при отсутствии родителей;

мать/отец, которая/который, имеет 1 и более детей, являющихся инвалидами I или II группы или не достигших 18 возраста, и воспитывает их без мужа/жены;

мать/отец, которая/который имеет на своем иждивении 1 и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами I или II группы, и содержит их без мужа/жены;

один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом I или II группы, и воспитывает 1 и более детей до 18 лет;

один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.

Также отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют на своем иждивении:

ребенка (детей), воспитываемого без матери;

лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы;

гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей.

2. Для продолжения образования

Отсрочка предоставляется для получения образования только один раз на каждом уровне обучения:

Для обучения в организациях общего среднего образования (школы).

Для обучения в организациях технического и профессионального, высшего, послевузовского образования (колледжи, вузы, магистратура, докторантура).

"Отсрочка предоставляется только для получения первого высшего или первого послевузовского образования. Если гражданин окончил колледж и поступает в университет, ему предоставляется отсрочка, но если он поступает во второй раз на тот же уровень (например, второй бакалавриат), отсрочка уже не положена", – объяснили в акимате.

Пример

Алихану 20 лет. После окончания колледжа он поступил в университет на программу бакалавриата. А в сентябре получил повестку из местного органа военного управления. Тогда:

Алихан предоставляет справку о зачислении в университет на очную форму обучения.

Призывная комиссия рассматривает документы и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Отсрочка действует на весь период обучения в университете, так как это его первое высшее образование.

После окончания учебы Алихан снова подлежит призыву, если не появятся другие законные основания для освобождения.

3. По состоянию здоровья

Граждане, признанные временно негодными к воинской службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется решением призывной комиссии на срок до одного года для лечения и восстановления.

4. По другим причинам:

Депутаты Парламента РК или маслихатов на срок их полномочий.

Лица, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом (до окончания следствия или вступления приговора в силу).

Члены экипажей судов, имеющие соответствующее образование, на весь период работы в организациях водного транспорта.

Педагоги организаций образования очной формы обучения на период учебного года.

Освобождение от призыва (полное освобождение)

Освобождение означает, что мужчина не будет призван на срочную воинскую службу в мирное время.

1. По состоянию здоровья

Граждане, признанные негодными к воинской службе с исключением с воинского учета.

2. По возрасту

Граждане, не призванные на срочную воинскую службу на законных основаниях (т.е. имевшие отсрочки) и достигшие возраста 27 лет.

3. Другие категории

Прошедшие воинскую (или альтернативную) службу в другом государстве.

Имеющие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, PhD).

Священнослужители официально зарегистрированных религиозных объединений.

Лица, имеющие судимость (непризнанные годными к воинской службе по мобилизации).

Ранее казахстанцам подробно рассказали, какие финансовые гарантии действуют для военнослужащих.