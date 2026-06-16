#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Кому в Казахстане положена отсрочка или освобождение от армии – полный разбор

Призыв, призывник, призывники, призывной возраст, новобранец, новобранцы, солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, медкомиссия, военно-врачебная экспертиза, военная медкомиссия, медосмотр, медицинский осмотр, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:10 Фото: Министерство обороны РК
"Какие льготы или отсрочки от призыва на воинскую службу предусмотрены законодательством?" Это один из часто задаваемых вопросов через информационную систему "е-Otinish", сообщает Zakon.kz.

В акимате области Абай подробно на него ответили.

"Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" предусмотрена как отсрочка от призыва (временное освобождение), так и полное освобождение от службы", – напомнили там.

Отсрочка от призыва (временное освобождение)

Отсрочка предоставляется на определенный срок, и по истечении срока молодой человек снова подлежит призыву.

1. По семейным обстоятельствам

Отсрочка предоставляется, если призывник занят постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в помощи по состоянию здоровья, и нет других людей, обязанных содержать их.

Членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и уходе, являются:

  • отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они находятся на его иждивении; достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I или II группы;
  • братья, сестры, являющиеся инвалидами I или II группы или не достигшие 18 возраста, при отсутствии родителей;
  • мать/отец, которая/который, имеет 1 и более детей, являющихся инвалидами I или II группы или не достигших 18 возраста, и воспитывает их без мужа/жены;
  • мать/отец, которая/который имеет на своем иждивении 1 и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами I или II группы, и содержит их без мужа/жены;
  • один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом I или II группы, и воспитывает 1 и более детей до 18 лет;
  • один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.

Также отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют на своем иждивении:

  • ребенка (детей), воспитываемого без матери;
  • лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы;
  • гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей.

2. Для продолжения образования

Отсрочка предоставляется для получения образования только один раз на каждом уровне обучения:

  • Для обучения в организациях общего среднего образования (школы).
  • Для обучения в организациях технического и профессионального, высшего, послевузовского образования (колледжи, вузы, магистратура, докторантура).
"Отсрочка предоставляется только для получения первого высшего или первого послевузовского образования. Если гражданин окончил колледж и поступает в университет, ему предоставляется отсрочка, но если он поступает во второй раз на тот же уровень (например, второй бакалавриат), отсрочка уже не положена", – объяснили в акимате.

Пример

Алихану 20 лет. После окончания колледжа он поступил в университет на программу бакалавриата. А в сентябре получил повестку из местного органа военного управления. Тогда:

  • Алихан предоставляет справку о зачислении в университет на очную форму обучения.
  • Призывная комиссия рассматривает документы и принимает решение о предоставлении отсрочки.
  • Отсрочка действует на весь период обучения в университете, так как это его первое высшее образование.
  • После окончания учебы Алихан снова подлежит призыву, если не появятся другие законные основания для освобождения.

3. По состоянию здоровья

Граждане, признанные временно негодными к воинской службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется решением призывной комиссии на срок до одного года для лечения и восстановления.

4. По другим причинам:

  • Депутаты Парламента РК или маслихатов на срок их полномочий.
  • Лица, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом (до окончания следствия или вступления приговора в силу).
  • Члены экипажей судов, имеющие соответствующее образование, на весь период работы в организациях водного транспорта.
  • Педагоги организаций образования очной формы обучения на период учебного года.

Освобождение от призыва (полное освобождение)

Освобождение означает, что мужчина не будет призван на срочную воинскую службу в мирное время.

1. По состоянию здоровья

Граждане, признанные негодными к воинской службе с исключением с воинского учета.

2. По возрасту

Граждане, не призванные на срочную воинскую службу на законных основаниях (т.е. имевшие отсрочки) и достигшие возраста 27 лет.

3. Другие категории

  • Прошедшие воинскую (или альтернативную) службу в другом государстве.
  • Имеющие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, PhD).
  • Священнослужители официально зарегистрированных религиозных объединений.
  • Лица, имеющие судимость (непризнанные годными к воинской службе по мобилизации).

Ранее казахстанцам подробно рассказали, какие финансовые гарантии действуют для военнослужащих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
18:27, 11 ноября 2024
Как студентов уведомляют об отсрочке или освобождении от срочной службы в армии
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
09:39, 04 февраля 2026
Призыв на воинскую службу офицеров запаса в Казахстане: что нужно знать и кому дадут отсрочку
техника, удаленная работа в Казахстане
12:42, 10 ноября 2025
Удаленная работа в Казахстане: кому положена и как оформить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определились соперники казахстанских клубов в еврокубках
12:27, Сегодня
Определились потенциальные соперники "Кайрата", "Астана" и "Елимая" в еврокубках
Пэдди Пимблетт
12:14, Сегодня
Пимблетт поиздевался над Топурией за его слова после поражения от Гейджи в Белом доме
Александр Шевченко
11:52, Сегодня
Казахстанский теннисист Шевченко снялся с турнира в Польше
Лео Натель оценил победу &quot;Ордабасы&quot; над &quot;Елимаем&quot; и свой первый гол в КПЛ
11:50, Сегодня
Лео Натель оценил победу "Ордабасы" над "Елимаем" и свой первый гол в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: