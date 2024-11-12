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В 2024 году объем инвестиций в ЗКО составил 437 млрд тенге

В 2024 году объем инвестиций в ЗКО составил 437 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:23 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев выступил на площадке Службы центральных коммуникаций. Глава региона рассказал о социально-экономическом положении области и представил планы по развитию на следующий год.

За 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 437 млрд тенге. В том числе доля частных инвестиций составила 342 млрд тенге.

Благодаря привлеченным инвестициям в регионе создано более 1 тыс. новых рабочих мест. В отрасли промышленности в этом году произведено продукции на 2,6 трлн. тенге.

"Глава государства поручил усилить работу по привлечению инвестиций в экономику региона. Должен отметить, что в нашей области ведется активная работа по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, импортозамещение и развитие экспортного потенциала", — сказал Нариман Турегалиев.

Аким ЗКО также добавил, что в начале ноября в рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2024), с участием Премьер-Министра подписали меморандум с южнокорейским инвестором на сумму 81 млрд тенге, с созданием 120 новых рабочих мест.

В планах на ближайшие 5 лет – реализация 42 инвестиционных проектов на сумму 2,4 трлн тенге. Это значит, что в регионе будет создано более 10 тысяч рабочих мест.

В 2024 году объем инвестиций в ЗКО составил 437 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:23

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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