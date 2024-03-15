Алматинцы стали больше интересоваться страхованием имущества от стихийного бедствия

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинг в СЦК рассказала о росте среди жителей Алматы интереса к страхованию имущества от землетрясения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мария Хаджиева ответила на вопрос о том, вырос ли интерес алматинцев к страхованию жилья после недавних землетрясений.

"Последние случаи в Алматы активировали интерес населения к страхованию имущества и страхованию жизни. Это видно и по публикациям в СМИ, и по обсуждениям в социальных сетях. В прошлом году население негативно отреагировало на инициативу отдельных страховщиков по включению в квитанцию страховки квартиру от рисков затопления, пожаров, землетрясений. Мы получали жалобы от владельцев квартир, которые думали, что такого рода страховки, включенные в лицевые счета, являются обязательными. На самом деле – это была добровольная опция для владельцев жилья. А сейчас проявляется активный интерес населения к страхованию жилья от землетрясения, и спрос увеличился на жизни", – сказала она.



Зампред АРРФР, ссылаясь на данные ООН, отметила, что 75% территории Казахстана подвержен высокому риску природных и техногенных катастроф. При этом только 1,5% жилых строений в стране на сегодня покрыты страхованием.

"Вопрос страхования от катастрофических рисков рассматривался в нашей стране неоднократно. Однако с учетом текущих мировых событий на сегодня данный вопрос стоит особенно остро. Поэтому одним из приоритетов страхового рынка в ближайшие годы будет создание полноценной системы страхования от катастрофических рисков", – сказала она.

По ее словам, сегодня активно проводится работа по оценке договоров добровольного имущественного страхования, имеющих покрытие от катастрофических рисков, изучаются дополнительные возможности таких договоров.

"Ведется большая работа с международными организациями по созданию модели по катастрофическому страхованию, рассматриваются различные схемы и будет выбрана наилучшая модель, которая будет соответствовать всем мировым тенденция. Дополнительно рассматривается вопрос катастрофических бондов для того, чтобы можно было финансово покрывать те обязательства, которые будут нести страховые компанию по возмещению ущерба нашим гражданам. Сейчас совестно с различными институтками – Азиатским банком развития и Всемирным банком мы настроены закончить работу по выбору наилучшей модели в ближайшее время и уже обратится в правительство РК с соответствующими предложениями", – добавила спикер.

Отмечается, что изучается опыт Турции, Киргизии и европейских стран.

4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. Второе за короткий период.

Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.