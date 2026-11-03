Покупают лекарства в Турции и Египте: на жалобы казахстанцев ответила глава Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года прокомментировала жалобы казахстанцев на высокие цены на лекарства, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили, что казахстанцы во время зарубежных поездок, в частности в Египет и Турцию, покупают лекарства, так как там препараты, по их словам, дешевле. В этой связи представители СМИ поинтересовались, почему лекарства в Казахстане дороже и что делается для повышения их доступности.

"Минздравом за последние три года проведена очень масштабная работа. В первую очередь по пересмотру ценообразования, политики ценообразования в Казахстане. И цены как в оптово-розничном сегменте, так и в сегменте единого дистрибьютора лекарственных средств и медицинских изделий были значительно снижены. Если по итогам 2023 года общий объем экономии ТОО "СК-Фармация" составлял 23 млрд тенге, то по итогам 2024 и 2025 годов он превысил 125 млрд тенге. И это один из результатов пересмотра ценообразования", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Параллельно, по ее словам, значительно упрощена процедура регистрации лекарств в Казахстане.

"Если раньше эта процедура занимала от 2 до 5 лет, то сегодня для стран с высокой регуляторной базой занимает фактически 15 рабочих дней, в остальных случаях – до 100 рабочих дней. И сегодня мы уже видим увеличение ассортимента на рынке... Это дает возможность препаратам, которые производятся в Турции, достаточно высокого качества, зайти беспрепятственно на рынок Казахстана и насытить внутренний рынок для того, чтобы обеспечить и качество, и ассортимент, и конкуренцию. Эта работа тоже проводится", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане ускорили регистрацию лекарств из США, Европы, Южной Кореи, Японии и Турции, так как это страны с высокими стандартами государственного регулирования в фармацевтической сфере.