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Аким ЗКО объяснил, почему он продолжает жить в резиденции президента

аким, ЗКО, резиденция , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 17:58 Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 12 ноября рассказал, почему он продолжает жить в резиденции президента, тогда как во многих регионах их передали на нужды детей, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Нариман Турегалиев, он занимает одно помещение на территории резиденции, площадь примерно 10 соток земли.

"Я все коммунальные услуги согласно договору, заключенному между УДП, оплачиваю. Так как у меня в Уральске отсутствует жилье, я там проживаю, временно", – пояснил аким ЗКО.

По его словам, резиденция является особо охраняемым объектом.

"Так как данный объект, еще раз отмечу, для особо охраняемых лиц, на сегодня не предусмотрена его продажа или передача в конкурентную среду", – резюмировал Нариман Турегалиев.

29 сентября 2023 года сообщалось, что резиденция президента в Актобе достанется детям.

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