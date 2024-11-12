Аким ЗКО объяснил, почему он продолжает жить в резиденции президента

Фото: Служба центральных коммуникаций

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 12 ноября рассказал, почему он продолжает жить в резиденции президента, тогда как во многих регионах их передали на нужды детей, сообщает Zakon.kz.

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