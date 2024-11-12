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Рабочие места и новые технологии: перспективы от реализации инвестиционных проектов рассказал аким ЗКО

ЗКО, аким, инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 14:51 Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 12 ноября рассказал, какие значимые инвестиционные проекты планируется реализовать в регионе, сообщает Zakon.kz.

Всего в планах шесть проектов. В их числе строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей на базе месторождения Сатимола, строительство двух ГТЭС мощностью по 100 МВт до 2028 года совместно с китайским инвестором China Energy, планируется производство бытовой химии совместно с турецкой компанией Bilgili Group, производство алюминиевых изделий на базе Уральского трансформаторного завода, а также строительство двух овощехранилищ мощностью 15 тыс. тонн.

Нариман Турегалиев отметил, что реализация этих проектов позволит дополнительно создать новые рабочие места в регионе, увеличить налоговые поступления, внедрить новые технологии.

"В начале ноября текущего года в рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2024) с участием премьер-министра был подписан меморандум с южнокорейским инвестором на сумму 81 млрд тенге, с созданием 120 новых рабочих мест. Среди планируемых проектов предусматривается строительство комплекса по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов, тепличного комплекса, а также станции по производству электроэнергии из солнечных панелей", – пояснил аким ЗКО.

По его словам, в рамках исполнения поручения правительства по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом, в конце прошлого года в промышленную эксплуатацию введено газоконденсатное месторождение Рожковское. В итоге, если в начале этого года объем поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области составлял 30%, то на сегодняшний день потребность региона покрыта на 100%.

Ранее Нариман Турегалиев сообщил, что за девять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал достиг 437 млрд тенге. В том числе доля частных инвестиций достигла 342 млрд тенге.

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