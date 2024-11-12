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Кто решает проблему бесплатной парковки электромобилей в Астане

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 18:43 Фото: Zakon.kz
В столице Казахстана прорабатывается вопрос бесплатной парковки для гибридных и электрических автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель руководителя Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Болат Саулебаев в ответе на запрос Zakon.kz, прорабатывается механизм идентификации электромобилей, что повлечет поправки в ПДД. Этот вопрос на сегодня находится на рассмотрении в МВД.

С 18 сентября в Казахстане владельцев электрокаров освободили от оплаты парковки. Но автовладельцы жалуются на приходящие штрафы за неоплаченную парковку. В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны напомнили, что в случае наложения административного штрафа на владельца электромобиля последний имеет право обжаловать действие органа, наложившего взыскание.

Сегодня стоимость парковки в Астане составляет 100 тенге за один час. При этом до 90% совокупного дохода от реализации проекта поступает в местный бюджет. Все инвестиционные затраты и расходы на содержание платных парковок обеспечиваются за счет получаемых 10% дохода.

По словам Болата Саулебаева, акиматом столицы реализуется проект, в рамках которого партнер госоргана установит не менее 30 электрозарядных станций. Также акиматом совместно с ТОО "Qazaq Energy Charge" предусмотрена установка 27 электрических зарядных станций.
В столице установлено свыше 20 электрических зарядных станций. Всего в Астане на сентябрь 2024 года зарегистрировано 1517 электромобилей. 

Какие преимущества и проблемы ждут владельцев электромобилей в связи со свежими поправками в законы, можно почитать здесь. 

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