Какие преимущества и проблемы ждут владельцев электромобилей с 18 сентября 2024 года

18 сентября 2024 года в РК появятся электромобили. Точнее, с этой даты они будут признаны де-юре, когда вступят в силу соответствующие поправки в законодательство. Zakon.kz знакомит владельцев электрокаров с преференциями, которые их ждут в связи в прогрессивным выбором ТС. И с проблемами.

18 июля 2024 года был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей". Помимо всего прочего, статья 1 Закона РК "О дорожном движении" дополняется пп. 56-1) следующего содержания:

"Электромобиль – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии".

Смешно сказать, но ранее даже самого такого понятия в Законе РК "О дорожном движении" не было. И вот, наконец, официально признали и электромобили. Итак, какие преференции ждут их владельцев?

Во-первых, им не надо будет платить за парковку. Они освобождаются от платы наряду с ветеранами ВОВ, инвалидами I и II групп, законными представителями ребенка с инвалидностью, многодетными матерями и пострадавшими от ядерных испытаний (дополнения в пункт 4 статьи 42-1 Закона РК "О дорожном движении").

Владельцам электромобилей можно будет осуществлять стоянку ТС с работающим двигателем в жилых зонах (дополнение в пп. 33) пункта 4 статьи 54 Закона.)

А еще к услугам владельцев электромобилей будут отдельные стоянки, что называется, два в одном: предназначенные для зарядки во время стоянки (новая статья 42-2 в Закон):

"Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями, осуществляется водителями механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для их зарядки с помощью электрозарядных станций".

При этом, что важно, водителям (в том числе и электрокаров) будет запрещено осуществлять стоянку ТС в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.

Но что еще более важно:

"Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы и районов (городов областного значения) по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа обязаны организовать специально отведенные места для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенные для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемые дорожными знаками и дорожной разметкой". Пункт 3 статьи 42-2 Закона РК "О дорожном движении"

И здесь мы вынуждены закончить список "ништяков" и поговорить о проблемах владельцев электрокаров. Дело в том, что вот это слово "обязаны" не ликвидирует волшебным образом, в одночасье, существующий дефицит электрозарядных станций.

Сердцем электромобилей является тяговая аккумуляторная батарея, которую надо регулярно подзаряжать. При фактическом отсутствии в масштабе страны специализированных станций людям приходится это делать самостоятельно – благо приобрести автомобильную зарядную станцию вполне доступно.

Однако вправе ли казахстанцы это делать? Да, но только в период с 31 августа по 18 сентября 2024 года. Такой вот краткий миг между прошлым и будущим.

Дело в том, что ранее, до 31 августа подзарядка нарушала Правила пожарной безопасности. Правда, этот пункт отменили. Благодаря поправкам от 15.08.2022 пп.5) пункта 1080 Правил звучит теперь так:

"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускается… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях, за исключением электромобилей".

Но после 18 сентября подзарядка будет нарушать новеллы в Закон РК "Об электроэнергетике", когда они вступят в силу. В первом случае нарушителям грозил административный штраф по статье 410 КоАП, во втором – тоже штраф, только больше (по новой статье 309-1 КоАП). Но – к деталям.

Поправки вносят в Закон "Об электроэнергетике" (пп. 30-1) пункта 1) следующее определение:

"Электрозарядная станция – электроустановка, предназначенная для зарядки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями".

И, оговорив это, законодатель дополняет закон "Об электроэнергетике" статьей 9-5, в пункте 4 которой говорится:





"Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению".

Из чего следует, что владельца электромобиля, который заряжает аккумулятор, подключаясь к электросети дома (а за эту электроэнергию он платит именно как бытовой потребитель), можно привлечь к административной ответственности по новой статье 309-1 КоАП "Самовольное подключение к электрическим сетям", которая также будет введена в действие 18 сентября. Штраф для физических лиц – 50 МРП, а если авто решили подзарядить на стоянке офиса (и контора относится к субъектам крупного предпринимательства) – 500 МРП.

Понятно, почему приняты новеллы. Государство заявляет, что поддерживает людей, сделавших прогрессивный выбор в пользу электрокаров – и даже принимает соответствующие законы, прописав в них всевозможные льготы и преференции для таких автолюбителей.

Но одно дело – принять законы, а другое – создать сопутствующую инфраструктуру. С последним проблемы. Понятны замыслы законодателя: государственный масштаб, цивилизованный порядок, идеальная картина мира с дисциплинированными налогоплательщиками, без кустарщины и бизнес-подполья... Но проблема в том, что вот это слово "обязаны" не ликвидирует волшебным образом, в одночасье, существующий дефицит электрозарядных станций. Поэтому люди будут вынуждены, как и сейчас, заряжать тяговые аккумуляторные батареи самостоятельно.

А значит, с одной стороны, призывая людей приобретать электромобили, с другой стороны, их практически автоматически записывают в нарушители.



