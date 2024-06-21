Когда стартует программа "Келешек", рассказал глава Миннауки

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Парламента 21 июня 2024 года рассказал, когда стартует добровольная солидарная накопительная система "Келешек", сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что соответствующий законопроект разработан и в начале года внесен в Мажилис.

"Осенью он уже выйдет – мы полностью отрабатываем с депутатами. И первые счета можно будет открывать уже к концу 2024 года. Соответствующая премия государственная, все механизмы уже проработаны, и мы сейчас просто ждем выхода закона. Оператором будет Финансовый наш центр, он будет этими вопросами заниматься", – заявил министр.

Более жесткий отбор будет, по его словам, у банков.

"Там будет определенный перечень банков, но это уже после выхода закона. Нам нужно будет с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка садиться и определять самые сильные банки с самыми низкими рисками. Будет жесткий отбор. А опция по передаче от одного ребенка другому: как в законопроекте сейчас идет. Если ребенку копили деньги, и он поступил на грант, эти деньги можно будет перенаправить на приобретение жилья или, если есть братишки и сестренки, которые после старшего ребенка идут, этот счет на них перекладывается. В законопроекте заложено", – заверил Саясат Нурбек.

Какую возможность на учебу дает программа "Келешек", можно прочитать здесь.