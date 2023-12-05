Как будет работать программа "Келешек"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 5 декабря 2023 года рассказал, когда и как родители могут начать откладывать на образование детей по специальной накопительной системе "Келешек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что система "Келешек" начнет работать с 2024 года. И в этой связи они поинтересовались, куда нужно будет идти родителями, чтобы открыть счета на имя своих детей.

"По программе "Келешек" на сегодняшний день принимаются законодательные изменения, то есть нам нужно сейчас внести изменения в законы "Об образовании", "О накопительной системе" и других законах. Банки второго уровня еще не определены, которые станут партнерами данной программы. Понятное дело, что это будут банки, которые имеют самую высокую финансовую устойчивость, там тоже будут свои жесткие требования, определенные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка" и Национальным банком, – заверил министр.

Он предположил, что партнерами программы могут стать 6-7 топовых банков.

Министр также разъяснил механизм программы.

"Любой родитель с 2024 года может прийти в один из этих банков – партнеров и открыть там специальный защищенный счет, где он будет копить на учебу ребенка. Минимально –1 МРП или 3450 тенге – это минимальная требуемая сумма накопления. Государство в лице нашего министерства дает стартовый капитал, для того чтобы замотивировать родителей, чтобы деньги стали копить", – пояснил глава Миннауки и высшего образования.

Эти деньги, по его словам, в будущем можно будет объединить со средствами, которые накапливаются на счетах в рамках проекта "Нацфонд – детям".

"Если же ребенок поступит на грант образовательный, по программе "Келешек" все что накопиться, можно будет использовать на покупку жилья, либо передать другим детям в этой семье, которые тоже копили, но денег не достает. То есть мы даем максимальную гибкость родителям, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию", – резюмировал Саясат Нурбек.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить специальную накопительную систему для детей.

