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Еще одну школу на 500 мест построят в Акмолинской области

Построят в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:01 Фото: пресс служба акима Акмолинской области
В Акмолинской области активно ведется строительство учреждений образования, особый упор делается на пристоличные регионы, с целью снизить двухсменное обучение.

С начала текущего года в области было построено 6 комфортных школ рассчитанная на 1200 мест каждая, к тому же, в городе Косшы распахнула свои двери еще одна школа на 1200 мест.

Сегодня в одном из частных секторов областного центра запустили строительство еще одной школы на 500 учащихся.

Как проинформировали в пресс службе акима Акмолинской области, проект реализуется в рамках социального партнерства бизнеса при поддержке ТОО "КазЦИНК", и нацелен на улучшение качества образовательной среды для детей областного центра.

Аким области отметил важность создания качественных условий для обучения подрастающего поколения.

"Строительство этой школы — не просто новый объект, а шаг к формированию комфортной образовательной среды, необходимой для роста и развития детей, и это важный вклад в национальную систему образования. Ранее с руководством "КазЦИНК" обговорены все детали строительства и сегодня дан старт строительству. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ будет осуществлятся местными исполнительными органами, совместно с общественниками и активистами", — подчеркнул Марат Ахметжанов.

Как сообщил представитель подрядной организации Талгат Хамитов, на данный момент завершаются подготовительные строительно-монтажные работы с привлечением около 50 специалистов и необходимой строительной техники. Новая школа будет построена по современным стандартам и рассчитана на увеличенное количество ученических мест. Учебные кабинеты оснастят современным оборудованием, что позволит обеспечить высокий уровень образовательного процесса. Для автономного отопления здания будет установлена блочно-модульная котельная.

Местные жители поддержали строительство нового объекта образования. Свое мнение выразила Елена Гаврилова, проживающая рядом со школой.

"Я и мои дети учились в старом здании школы № 10, и очень радует, что на его месте появится новая, современная школа, где смогут учиться наши дети и внуки", — сказала Е. Гаврилова.

Напомним, в связи с дефицитом ученических мест в школе № 10 было принято решение о строительстве на ее месте современного учебного заведения.

Стоит отметить, что в прошлом году в регионе построили 5 школ. Ожидается, до конца года введут 1 комфортную в селе Коянды и основную школу в селе Петровка Сандыктауского района.

Построят в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 13:01

Фото: пресс служба акима Акмолинской области

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