Казахстанцев предупредили о звонках "из КНБ"

Мошенники по-прежнему активны и изощрены, а казахстанцы продолжают попадаться на их уловки, несмотря на многочисленные предупреждения. Теперь с важным обращением к населению выступили в Комитете национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

В сообщении Комитета за 5 апреля 2024 года отмечено, что по стране участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ.

"Злоумышленники просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций, целью которых в действительности является незаконное завладение денежными средствами". Пресс-служба КНБ

Специалисты подчеркивают, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.

"При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в полицию". Пресс-служба КНБ

Днем ранее, 4 апреля, в полиции Астаны рассказали об основных схемах интернет-мошенников и как они ими пользуются.

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Кроме того, и Национальный банк Казахстана обратился к гражданам, которых предупредил о новых мошеннических схемах с использованием "страховых случаев".