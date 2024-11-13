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Законодательство РК

34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем

Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 14:54 Фото: рixabay
В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении застройщиков, которые за четыре года собрали с граждан республики почти полмиллиарда тенге и не выполнили обязательства по строительству домов, сообщает Zakon.kz.

По информации суда ЗКО, пострадавшие, продав имеющееся жилье и переехав в съемные квартиры, вложили деньги в строительство таунхаусов. Однако после получения средств строительно-монтажные работы по разным адресам либо не начались, либо не завершились.

О строительстве элитного жилья подсудимые рассказывали в соцсетях.

"Выдавая себя за успешных предпринимателей, мошенники предлагали услуги по реализации проектов, хотя на самом деле не имели ни земельных участков, ни разрешительных документов, ни реальных возможностей. Они получали деньги от заказчиков и убеждали граждан в надежности заключенных договоров. Лже-застройщики пообещали построить в общей сложности несколько жилых комплексов на деньги дольщиков, но вместо этого завладели около 500 миллионами тенге и объекты не возвели", – сообщили в суде.

Осужденные не признали свою вину, утверждая, что их отношения с потерпевшими носили гражданско-правовой характер.

Суд первой инстанции признал застройщиков виновными в мошенничестве и приговорил их к 7 и 6 годам, соответственно, а также постановил возместить ущерб пострадавшим.

Суд апелляционной инстанции 13 ноября 2024 года, признав их вину доказанной, снизил срок одному осужденному на основании ст. 55 ч. 2 УК при наличии смягчающего и отсутствии отягчающих обстоятельств с 7 до 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее в Атырауской области вынесли приговор руководителям нескольких стройкомпаний, которые привлекли 313 млн тенге дольщиков, но дома не построили. 

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