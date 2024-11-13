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Названы основные преимущества нового терминала аэропорта Кызылорды

Названы основные преимущества нового терминала аэропорта Кызылорды, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:13 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 13 ноября 2024 года, в Министерстве транспорта Казахстана перечислили основные преимущества нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде. Проект реализован за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что новый пассажирский терминал аэропорта Кызылорды соответствует стандартам экологичности и технологичности.

Особенности нового пассажирского терминала

Первое. Почти в три раза увеличилась терминальная площадь (с 2720 до 7500 кв. м). Необходимо отметить уникальность и современность архитектурного стиля здания, кровля которого напоминает крылья птицы. На первом этаже (5700 кв. м) расположены зоны регистрации, торговые точки и кафе, а на втором (1800 кв. м) – залы ожидания с прямым выходом к самолетам. Также предусмотрены зоны для транзитных пассажиров и современный CIP-зал, зона Duty Free, кафе, торговые точки, молитвенные комнаты, комнаты матери и ребенка, комната хранения багажа, медпункт и другие объекты социальной инфраструктуры.

Второе. Это первый региональный терминал страны, который соответствует международным стандартам экологичных зданий EDGE. При строительстве использовались энергосберегающие стеклопакеты и натуральные материалы, такие как гранит для полов фасадов. Здание терминала соответствует стандартам IATA и ICAO и предоставляет пассажирам уровень комфорта Optimum.

Третье. Важно отметить технологическую оснащенность терминала, который оборудован двумя телескопическими трапами немецкой компании ThyssenKrupp, системой досмотра NUCTECH и автоматизированной системой подачи багажа французской компании ALSTEF. Также установлены эскалаторы и лифты от финского производителя KONE и алюминиевые кровельные конструкции от немецкой компании BEMO.

"На сегодня новый пассажирский терминал выделяет аэропорт Кызылорды среди региональных аэропортов страны в качестве самого современного и технически оснащенного".Пресс-служба Министерства транспорта РК

12 ноября 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов по поручению президента принял участие в открытии нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде.

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