В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата": что нового для пассажиров

Сегодня, 12 ноября 2024 года, премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в открытии нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе главы правительства, запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз – с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Новый терминал аэропорта "Коркыт Ата" – важный инфраструктурный проект не только для региона, но и для всего Казахстана. Его реализация позволит открыть дополнительные авиамаршруты, в том числе и международные, увеличить транзитный потенциал, пассажиро- и грузопоток, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, торговли и экономики в целом". Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

В продолжении руководитель правительства ознакомился с процессом обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов.

Фото: primeminister.kz

Терминал площадью 7 500 м² оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др.

Кроме того, первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как "Кызылорда-Кокшетау", "Кызылорда-Актобе", "Кызылорда-Караганда".