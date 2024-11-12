Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата": что нового для пассажиров

В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта &quot;Коркыт Ата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:11 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 12 ноября 2024 года, премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в открытии нового терминала аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе главы правительства, запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз – с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год.

В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата", фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:11

Фото: primeminister.kz

Кроме того, обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Новый терминал аэропорта "Коркыт Ата" – важный инфраструктурный проект не только для региона, но и для всего Казахстана. Его реализация позволит открыть дополнительные авиамаршруты, в том числе и международные, увеличить транзитный потенциал, пассажиро- и грузопоток, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма, торговли и экономики в целом".Олжас Бектенов
В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата", фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:11

Фото: primeminister.kz

В продолжении руководитель правительства ознакомился с процессом обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов.

В Кызылорде завершили реконструкцию аэропорта "Коркыт Ата", фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:11

Фото: primeminister.kz

Терминал площадью 7 500 м² оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др.

Кроме того, первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как "Кызылорда-Кокшетау", "Кызылорда-Актобе", "Кызылорда-Караганда".

Читайте также

ЗКО, аким, инвестиции
Рабочие места и новые технологии: перспективы от реализации инвестиционных проектов рассказал аким ЗКО
Награжден казахстанец, спасший ребенка в Алматы
Награжден казахстанец, спасший ребенка в Алматы
Анастасия Московчук
Олжас Бектенов Правительство РК Кызылорда Бектенов Олжас 2024 год Хорошие новости Аэропорты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: