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Балаева ответила, могут ли прекратить ретрансляцию российских фильмов

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:03 Фото: pixabay
Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Мажилиса 13 ноября 2024 года ответила, стоит ли перед правительством Казахстана задача прекратить ретрансляцию российских фильмов и сериалов, чтобы эту нишу занял казахстанский продакшн, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что спрос определяет предложение.

"Это рынок. Мы не можем закрыться. Вы сами ищете продукцию не только казахстанскую, но и зарубежную, поскольку видите, что тот или иной материал активно обсуждается, вызывает интерес. Рынок развивается свободно, и мы не можем ограничивать его. Другое дело, что мы должны на государственном уровне способствовать развитию той или иной сферы. В частности, креативной индустрии, которая во всем мире существенно пополняет экономику стран. Мы видим, как развивается туризм, сфера кино. Буквально за 2-3 года появилось множество отечественных фильмов. Конечно, мы не можем ограничивать права зрителей или диктовать, что им смотреть", – озвучила министр.

Она сообщила, что будут предприниматься меры для увеличения объема качественной отечественной продукции.

"Создание специального фонда предусматривает конкретное финансирование для проектов креативной индустрии. Это предусматривается в законопроекте, который будет обсуждаться", – рассказала она.

Ранее Мажилис одобрил законопроект в сфере информации, общественного развития и культуры.

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